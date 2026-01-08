Cho vay nặng lãi núp bóng công ty xây dựng, khủng bố khi con nợ chậm tiền

Ngày 8/1, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Vũ (39 tuổi, trú tại phường Bồ Đề) cùng 10 đối tượng khác để điều tra về các tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Anh Vũ là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành đường dây cho vay lãi nặng núp bóng Công ty CP Xây dựng - Địa ốc Vũ Gia, đặt trụ sở tại số 30 Ngọc Thụy, phường Bồ Đề.

Vũ thuê Trần Văn Hòa (37 tuổi) và Đỗ Ngọc Hiền (32 tuổi) thực hiện việc xác minh người vay, thẩm định tài sản thế chấp và ký kết các hợp đồng vay tiền.

Nguyễn Anh Vũ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Nhóm này cho khách vay thế chấp nhà đất, ô tô với lãi suất phổ biến từ 2.000 đến 2.700 đồng/1 triệu/ngày. Nhiều khoản vay có mức lãi vượt xa quy định pháp luật.

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, các đối tượng lập giấy biên nhận tiền đặt cọc, giấy mua bán xe, đồng thời lập vi bằng, công chứng nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tháng 1/2025, bà H. (60 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô) vay 2 tỷ đồng, thế chấp thửa đất hơn 1.000m2 chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với lãi suất 3.500 đồng/triệu/ngày. Tuy nhiên, số tiền thực nhận chỉ 1,58 tỷ đồng do bị cắt trước tiền lãi 2 tháng. Đến tháng 3/2025, bà H. tiếp tục vay thêm 2 tỷ đồng theo hình thức tương tự.

Khi bà H. chậm trả lãi, Vũ chỉ đạo các đối tượng chửi bới, bật loa, ăn ở sinh hoạt tại nơi ở của nạn nhân để gây sức ép, buộc trả tiền. Ngoài vụ việc này, nhóm của Vũ còn cho nhiều người khác vay tiền với lãi suất lên tới 318%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Vụ án đang được Công an Hà Nội tiếp tục điều tra.