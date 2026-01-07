Người đàn ông cầm dao xông vào tiệm tóc truy sát vợ và con gái

Ngày 7/1, Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, đang điều tra vụ gây rối trật tự công cộng và hành hung xảy ra tại một quán cắt tóc trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông cầm hung khí xông vào một tiệm cắt tóc, truy đuổi và tấn công vợ cùng con gái, khiến nhiều người hoảng sợ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h40 ngày 3/1, một người đàn ông bất ngờ xông vào tiệm cắt tóc trên đường Bàng Bá Lân, phường Bắc Giang, tay cầm dao lao vào truy đuổi chị Nguyễn Thị Dung và con gái là Dương Quỳnh Anh.

Camera giám sát ghi lại diễn biến sự việc (Ảnh: Chụp màn hình).

Thời điểm này, đối tượng vung dao liên tiếp, khiến hai mẹ con hoảng loạn bỏ chạy. Chị Dung kịp thời thoát ra ngoài, còn cháu Quỳnh Anh nhanh trí né được nhát chém nên may mắn không bị thương.

Danh tính người đàn ông sau đó được xác định là Dương Đăng Thụy, 35 tuổi, trú tại xã Lạng Giang. Theo xác minh ban đầu, Thụy và chị Dung là vợ chồng, hiện đã sống ly thân nhiều tháng.

Mặc dù không bị thương tích, cả hai nạn nhân đều rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần sau vụ việc.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi manh động của đối tượng đang được cơ quan công an làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.