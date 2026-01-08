Vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tả châu Phi: Niêm phong 4 kho đồ hộp Hạ Long

Ngày 8/1, Công an Hải Phòng thông tin, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hải Phòng phát hiện hai ô tô vận chuyển thịt lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng bắt giữ Lê Bá Doanh (48 tuổi) và Trịnh Hà Việt (34 tuổi) khi đang vận chuyển, mua bán hơn 1.200kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các bị can trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu thịt lợn trên hai ô tô của Doanh và Việt đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Các mẫu thịt lợn trong kho lạnh của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (ở Hải Phòng) cũng cho kết quả tương tự.

Khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, Công an Hải Phòng đã niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Đến ngày 24/12/2025, cơ quan điều tra khởi tố 9 bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Trong 9 bị can có 3 bị can ở Hải Phòng gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, ở phường Ngô Quyền), Lê Bá Doanh (ở phường An Biên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, ở xã Hà Nam).

Còn 6 đối tượng ở Hưng Yên gồm: Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, ở Mỹ Hào), Nguyễn Thị Lan (SN 1977, ở xã Đông Hưng), Đinh Thị Nghị (SN 1982, ở xã Thần Khê, Hưng Yên), Nguyễn Bình Loan (SN 1968, ở xã Thần Khê); Phạm Xuân Toan (SN 1975, ở xã Thần Khê), Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, ở xã Bắc Tiên Hưng).