Vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa nộp 300 tỷ đồng

Chiều 15/12, tại họp báo công tác công an năm 2025 của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) đã thông tin về quá trình điều tra vụ án tại Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục C03, Bộ Công an, thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: Hải Nam).

Theo đại diện Cục C03, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục C03, quá trình điều tra, các sản phẩm trong hệ sinh thái của Mailisa đã được thu thập. Từ đó, Cục C03 đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định chất lượng các sản phẩm này.

Cục C03 cũng cho hay, đến nay, vợ chồng bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, đã nộp khắc phục khoảng 300 tỷ đồng.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố vụ án Buôn lậu, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Bị can Phan Thị Mai (Ảnh: Bộ Công an).

Cùng lúc, Cục C03 cũng khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, cùng chồng là Hoàng Kim Khánh về tội Buôn lậu.

Ngoài ra, 6 người khác cũng bị khởi tố về cùng tội danh trên.

Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các Công ty trong Hệ sinh thái Mailisa, do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu, cảnh sát xác định từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Mai cùng chồng thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ.

Những sản phẩm này không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, các bị can câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam. Bà chủ Mailisa quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông nhằm thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Con số thu lời trên trước mắt được thống kê từ 3/100 sản phẩm chủ đạo của hệ thống Mailisa đang cung cấp trên thị trường.