Bắt 61 người trong đường dây kinh doanh khí cười tại các quán bar ở TPHCM

Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn bán hàng cấm là khí cười (N₂O) quy mô lớn do Trần Tuấn Kiệt (SN 1995) cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Tháng 7/2025, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phát hiện hai đối tượng đang giao nhận 20 bình khí cười tại khu vực hầm để xe của một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Phú Thuận.

Mở rộng điều tra, công an xác định Trần Tuấn Kiệt là đối tượng chủ mưu, trực tiếp tổ chức mua bán, phân phối khí cười cho nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí.

Kiệt thiết lập hệ thống kho chứa khí N₂O tại nhiều địa điểm, trong đó có một kho lớn tại phường Phú Thuận làm nơi tập kết, sang chiết và phân phối. Nguồn gốc khí N₂O được Kiệt thu mua từ nhiều nguồn khác nhau, vận chuyển từ các tỉnh về TPHCM bằng xe tải, xe khách tuyến Bắc - Nam. Số khí cười trên sau đó được sang chiết từ bình lớn sang bình nhỏ, thuận tiện cho việc giao hàng và tiêu thụ.

Để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng trong đường dây sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin mã hóa để trao đổi, đặt hàng, thống nhất giá cả, thời gian và địa điểm giao nhận. Các nhóm kín được đặt tên và quy ước bằng ký hiệu riêng.

Nhiều cô gái tham gia vào đường dây buôn khí cười (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, việc thanh toán tiền mua bán khí cười được thực hiện thông qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, bao gồm người thân, nhân viên hoặc cộng tác viên. Sau khi tiền được chuyển khoản, các đối tượng rút tiền mặt hoặc tiếp tục luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Tiếp tục điều tra, công an xác định các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán bar, cộng tác viên mua khí cười N₂O của Trần Tuấn Kiệt về để bán lại cho khách. Khám xét khẩn cấp các kho chứa khí, nơi ở các đối tượng và địa điểm liên quan đến đường dây, Công an TPHCM đã thu giữ hàng trăm bình khí N₂O các loại, hàng chục tỷ đồng, sổ sách, chứng từ, bao bóng cao su, nhiều thiết bị sang chiết, nén khí cùng phương tiện vận chuyển phục vụ hoạt động phạm tội.

Đến nay, cơ quan chức năng xác định, từ 1/1/2025 đến ngày 7/7/2025, số tiền Trần Tuấn Kiệt hưởng lợi bất chính từ việc buôn bán khí cười là gần 106 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án Buôn bán hàng cấm, khởi tố bị can đối với Trần Tuấn Kiệt và 60 người khác.

Theo cảnh sát, vụ án này được Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá khi thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TPHCM về tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến khí N₂O.

Đây là đường dây hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phương thức thủ đoạn tinh vi, tồn tại trong thời gian dài, cung cấp khí cười cho nhiều quán bar, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn thành phố, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.