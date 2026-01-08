Điều tra vụ chiếm đoạt xe máy cùng 90 cây thuốc lá ở TPHCM

Ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang thụ lý tin báo về tội phạm liên quan đến vụ chiếm đoạt tài sản tại ấp Bàu Tre 2B, xã Tân An Hội.

Theo cảnh sát, vụ án xảy ra vào ngày 4/10/2025, tại một con đường thuộc ấp Bàu Tre 2B, xã Tân An Hội (gần Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi).

Thời điểm đó, các đối tượng Lê Gia Bảo và Vũ Đức Kiệt đã chiếm đoạt tài sản là xe máy biển số 59K2-468.78 cùng 50 cây thuốc lá hiệu Jet và 40 cây thuốc lá hiệu Hero. Tuy nhiên, đến nay, cảnh sát chưa xác định được người bị hại.

Chiếc xe máy liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhà chức trách thông báo người nào là bị hại trong vụ việc nêu trên đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, hoặc gọi vào số 0938.496.767, gặp điều tra viên Võ Văn Hiền (Công an xã Tân An Hội, địa chỉ số 175, đường Tỉnh lộ 8, ấp 5, xã Tân An Hội) để trình báo, phối hợp điều tra.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tin, nếu không có người này đến nhận lại tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, sẽ xử lý theo quy định.