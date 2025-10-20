Các tỉnh, thành miền Trung sẵn sàng ứng phó bão số 12 và mưa lớn

Quảng Trị: Ngư dân khẩn trương về nơi trú ẩn

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, từ chiều 20/10, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đã bắt đầu có mưa vừa theo từng đợt. Tại cảng Nhật Lệ và các âu thuyền, ngư dân đang khẩn trương đưa tàu cá về nơi neo đậu an toàn.

Lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương ven biển Quảng Trị đang tích cực kiểm đếm, thông báo cho các chủ phương tiện và ngư dân đang hoạt động trên biển nhanh chóng tìm nơi trú tránh hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tàu cá ngư dân Quảng Trị về nơi tránh trú tại cảng Nhật Lệ (Ảnh: Tiến Thành).

Các địa phương cũng đang tuyên truyền, chỉ đạo người dân chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, cơ sở y tế và các công trình đang thi công để giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.

Các xã, phường miền núi cũng đã lên phương án ứng phó với nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất theo phương châm "4 tại chỗ", không lơ là, chủ quan. Ngành chức năng đang kiểm tra hệ thống hồ, đập, công trình thủy lợi để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Lực lượng vũ trang địa phương cũng đã sẵn sàng hỗ trợ người dân tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập.

Huế lên phương án sơ tán hơn 10.000 hộ dân

Chiều cùng ngày, ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế) cho biết, toàn bộ 1.075 phương tiện tàu thuyền cùng 7.657 lao động của thành phố đã về nơi tránh trú an toàn.

Lực lượng biên phòng thành phố Huế kêu gọi người dân kiểm tra, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu vực neo đậu (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Các xã, phường đã kiểm tra, rà soát và lên phương án sơ tán 10.132 hộ dân với 32.697 nhân khẩu tại các khu vực ven biển, đầm phá, vùng trũng thấp và có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Quân đội, công an địa phương duy trì gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện, dụng cụ sẵn sàng hỗ trợ người dân ứng phó. Trong trường hợp thiên tai lớn, hơn 23.000 lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên sẽ được huy động.

Chủ tịch UBND thành phố Huế đã ký công điện khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với bão Fengshen và mưa lớn, theo phương châm "4 tại chỗ", không để bị động, bất ngờ.

Các trường học, cơ sở giáo dục được yêu cầu kiểm tra, gia cố cơ sở vật chất, bố trí lịch học phù hợp. Sở Du lịch chỉ đạo các cơ sở dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí ven biển, sông, suối, khu cắm trại, dã ngoại có phương án đảm bảo an toàn cho du khách.

Đà Nẵng huy động 300 xuồng nhỏ ứng phó nguy cơ ngập lụt lịch sử

Tại Đà Nẵng, ngày 20/10, trời có nắng, Công ty cây xanh đang cắt tỉa cây ở một số tuyến đường để đảm bảo an toàn. Một số nơi cũng ra quân nạo vét cống thoát nước để nâng cao hiệu quả thoát nước khi bão gây mưa lớn.

Đường Âu Cơ, thành phố Đà Nẵng ngập sâu vào ngày 18/10 (Ảnh: Hoài Sơn).

UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp khẩn triển khai công tác ứng phó với bão số 12 và đặc biệt là đợt mưa lớn dự báo xảy ra từ ngày 23 đến cuối tháng 10.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết dự báo mưa đặc biệt lớn, có nơi vượt ngưỡng lịch sử ngày 22/10/2022. Thành phố yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai phương án phòng chống thiên tai, hoàn thành trước 17h ngày 22/10.

Để chủ động cứu hộ, Đà Nẵng đã huy động khoảng 300 xuồng nhỏ từ các tổ chức thiện nguyện để phục vụ tiếp cận khu dân cư, ngõ hẻm khi xảy ra ngập lụt. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng được giao làm lực lượng nòng cốt chỉ huy toàn bộ hoạt động cứu hộ, điều phối xuồng, ca nô, áo phao và trưng dụng thêm mô tô nước, sẵn sàng lên đường đến các vùng có nguy cơ ngập nặng.

Quảng Ngãi: Cảnh báo lũ lớn, tập trung ứng phó sạt lở

UBND tỉnh Quảng Ngãi dự báo do ảnh hưởng của bão số 12, những ngày tới sẽ có mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn có thể gây lũ ở mức báo động 2-3 trên các sông, khả năng vượt báo động 3 tại sông Trà Câu và sông Vệ.

Cầu tràn Thạch Nham nối liền xã Sơn Hạ và xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập (Ảnh: Công an xã Sơn Hạ).

Tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các đơn vị, ngành liên quan khẩn trương cung cấp thông tin về diễn biến và hướng di chuyển của bão, giúp tàu thuyền hoạt động trên biển chủ động tìm nơi tránh trú an toàn.

Ngoài ra, 59 xã thuộc khu vực đồi núi đã được chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12, tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, thông báo kịp thời đến người dân. Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét được kiểm tra, rà soát để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Lực lượng tại chỗ sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Gia Lai: Chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, từ đêm 19 đến sáng 20/10, khu vực phía Đông tỉnh này có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (20-50mm, có nơi hơn 100mm). Khu vực phía Tây tỉnh có mưa rào và dông rải rác (5-20mm, có nơi hơn 30mm).

Tàu cá ngư dân tỉnh Gia Lai về nơi neo đậu tại Cảng cá Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai, thực hiện chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của thiên tai.

Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để kịp thời hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Các phường, xã khẩn trương cập nhật, hoàn thiện phương án sơ tán dân, xác định cụ thể các điểm sơ tán an toàn và phân công lực lượng ứng trực. Sẵn sàng phương tiện, vật tư, trang thiết bị và hậu cần tại chỗ để ứng phó hiệu quả, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ bị cô lập, chia cắt lâu ngày.

Khánh Hòa: Đề phòng sét, lốc xoáy, mưa đá và ngập úng cục bộ

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong cơn dông, người dân cần đề phòng sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ tại một số nơi có thể gây ngập úng ở vùng trũng, khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, vùng núi.

Mưa lớn gây ngập cục bộ ở đường Điện Biên Phủ, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 16/10 (Ảnh: Trung Thi).

Trước đó, ngày 16/10, tại các phường ở Nha Trang đã xuất hiện một đợt mưa lớn bất thường kéo dài gần 3 giờ, gây ngập cục bộ ở nhiều khu vực, khiến một số phương tiện của người dân bị chết máy khi di chuyển qua vùng nước sâu.