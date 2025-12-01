Lừa có dự án trồng sâm Ngọc Linh để huy động gần 1.300 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 14/8/2017, Hạnh thành lập Công ty Mỹ Hạnh. Để có tiền, Hạnh kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Hợp đồng vay vốn; Hợp đồng trồng cây sâm.

Tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, Công ty của Hạnh không có dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây này.

Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh (Ảnh: M.H.).

Tuy nhiên, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam; là thương hiệu Quốc bảo Việt Nam để sử dụng và xuất khẩu ra nước ngoài...

Hạnh cũng bịa đặt thông tin công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả và sẽ dùng lợi nhuận từ hoạt động của công ty để trả lãi cho các nhà đầu tư.

Hạnh cam kết sẽ trả lợi nhuận lớn, trả lãi cao cho nhà đầu tư, tùy theo từng hợp đồng, với mức lãi suất chênh lệch từ 2% đến 4%/tháng, tương đương 24-48%/ năm.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh sử dụng một phần để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với các Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty CP Nông sản Trà My, được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh, nhưng sau đó không thực hiện theo hợp đồng.

Mục đích của việc ký kết này là để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Số tiền còn lại, Hạnh trả tiền hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đã ký hơn 3.600 hợp đồng với hơn 1.200 nhà đầu tư, thu gần 1.300 tỷ đồng. Hạnh đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư là 441 tỷ đồng, trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư là 164 tỷ đồng, kèm theo tặng Voucher trị giá 34 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan tố tụng xác định còn hơn 2.300 hợp đồng cùng hơn 1.090 nhà đầu tư chưa được tất toán tổng hơn 850 tỷ đồng.