Người đi câu phát hiện thi thể nam giới trên sông Sài Gòn ở TPHCM

Tối 12/12, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân và xác minh danh tính một nam giới được người dân phát hiện tử vong dưới sông Sài Gòn.

Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân tại bờ sông Sài Gòn (Ảnh: CTV).

Chiều cùng ngày, những người câu cá đã phát hiện thi thể trôi trên sông, đoạn gần nóc hầm vượt sông Sài Gòn, phường An Khánh. Họ đã tìm cách kéo thi thể vào bờ và trình báo cơ quan chức năng.

Công an TPHCM và Công an phường An Khánh đã đến ghi nhận vụ việc, vớt thi thể nạn nhân lên bờ để khám nghiệm.

Nạn nhân là nam giới, khoảng 25-35 tuổi, mặc quần thun dài, áo thun có cổ, trên người không có giấy tờ tùy thân. Cơ quan chức năng nhận định người này đã tử vong được khoảng 2 ngày.

Thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.