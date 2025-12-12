Báo Indonesia tiếc nuối khi đội nhà trở thành cựu vô địch SEA Games

"Bốn lần thất bại liên tiếp của đội tuyển quốc gia Indonesia ở các cấp độ khác nhau: Thật sự đau lòng", tờ Bola giật tít nói về thất bại của đội tuyển U22 Indonesia trong mục tiêu giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 ở lượt đấu cuối với Myanmar trên sân Rajamangala (Thái Lan) tối 12/12.

Trước trận đấu này, đội tuyển U22 Indonesia có động lực lớn để giành chiến thắng khi cánh cửa vào bán kết vẫn còn rộng mở, nhờ các chiến thắng của U22 Việt Nam trước Malaysia và U22 Thái Lan trước Singapore hôm 11/12.

U22 Indonesia (áo đỏ) dù đánh bại Myanmar với tỷ số 3-1 nhưng vẫn bị loại ngay từ vòng bảng (Ảnh: PSSI).

Dù vậy thử thách với đội bóng xứ vạn đảo là không hề nhỏ khi U22 Indonesia buộc phải đánh bại Myanmar với cách biệt ít nhất 3 bàn, hoặc với tỷ số 5-3 thì mới vượt qua U22 Malaysia để giành tấm vé vào bán kết cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Thực tế đoàn quân của HLV Indra Sjafri đã làm khá tốt khi giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để giành vé vào bán kết khi họ kém U22 Malaysia về hiệu số bàn thắng bại (U22 Malaysia có 3 điểm và hiệu số 4-3, còn U22 Indonesia có 3 điểm và hiệu số 3-2).

Thất bại này khiến U22 Indonesia chính thức trở thành cựu vương SEA Games, nhưng cay đắng hơn là họ không thể vượt qua vòng bảng dù trước đó đặt mục tiêu có lần thứ 2 liên tiếp vô địch giải đấu khu vực Đông Nam Á.

"Thất bại tại SEA Games 2025 ở Thái Lan rõ ràng là một đòn giáng mạnh đối với đội tuyển quốc gia Indonesia. Đó là sự lặp lại màn trình diễn tệ hại cách đây 16 năm tại Lào, nơi họ cũng không thể vượt qua vòng bảng.

Điều này càng làm dài thêm chuỗi thành tích đáng buồn của đội tuyển Garuda ở nhiều cấp độ khác nhau trong những tháng gần đây", tờ Bola nhấn mạnh.

Tờ báo Indonesia cũng thống kê những thất bại cay đắng của bóng đá nước nhà trong thời gian qua, gồm việc đội tuyển quốc gia không thể đoạt vé dự VCK World Cup 2026, đội U23 Indonesia cũng không giành được vé dự VCK U23 châu Á 2026 cũng như để thua U23 Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup 2025.

"Indonesia bị loại một cách đầy nuối tiếc ở SEA Games, Jen Raven bật khóc", tờ CNN Indonesia cũng có bài viết miêu tả nỗi buồn của các cầu thủ U22 dù đánh bại U22 Myanmar nhưng vẫn không thể giành vé vào bán kết.

Jens Raven đã thắp sáng hy vọng vào bán kết của Indonesia bằng bàn thắng ở phút 89, giúp đội tuyển áo đỏ trắng dẫn trước 2-1. Bàn thắng thứ hai của Raven đến ở phút bù giờ, giúp Indonesia tiến gần hơn đến bán kết với tỷ số 3-1.

Tuy nhiên, khi họ có cơ hội ghi bàn thắng thứ tư từ một quả ném biên ở khu vực bên phải hàng phòng ngự của Myanmar, trọng tài Hasan Mahfoodh Ammr Ebrahim ngay lập tức thổi còi kết thúc trận đấu và không cho Indonesia cơ hội thực hiện quả ném biên.

Kết quả này là một đòn giáng mạnh vào Jens Raven, người đã mở ra cơ hội vào bán kết cho Indonesia. Cầu thủ của Bali United ngay lập tức cúi đầu và khóc. Thủ môn người Myanmar, Hein Htet Soe, đã an ủi Raven", tờ CNN Indonesia viết trong phần nội dung.

Như vậy vòng bán kết đã xác định được hai cặp đấu, gồm U22 Việt Nam đối đầu với U22 Philippines và U22 Thái Lan đối đầu với U22 Malaysia. Cả hai trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tới đây.