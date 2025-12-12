Khu vực bảo vệ và cấm ghi hình, chụp ảnh ở Phú Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa ký ban hành Quyết định số 110/2025 quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người, phương tiện giao thông và tổ chức thực hiện việc đặt biển báo trên địa bàn tỉnh này.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (Ảnh: Khánh Trang).

Khu vực bảo vệ ở Phú Thọ gồm trụ sở các cơ quan do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan, gồm: Tỉnh ủy; HĐND - UBND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Kho bạc Nhà nước Việt Nam khu vực 8; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh khu vực 4; Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh Phú Thọ; Đài phát lên vệ tinh Vĩnh Yên; Đài phát thanh truyền hình quốc gia Tam Đảo; Trạm phát sóng tiếng dân tộc; Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Các khu vực bảo vệ do Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ quyết định theo Nghị định 38/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng và Thông tư số 09/2005 của Bộ trưởng Bộ Công an, gồm trụ sở các cơ quan: Công an tỉnh Phú Thọ; Trại giam Tân Lập; Trại giam Vĩnh Quang; Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà, xã Bình Xuyên và Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà - Phân khu 2 (phường Phong Châu) - Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an và các khu vực khác khi xét thấy cần thiết.

Quy định mới của Phú Thọ cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trong khu vực đang xảy ra vụ việc có ảnh hưởng đến tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Trường hợp phục vụ công tác đấu tranh, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho phép cán bộ thuộc quyền quản lý được ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại các khu vực trên và sử dụng dữ liệu đó để phục vụ công tác xử lý vi phạm hoặc các hoạt động công vụ được pháp luật cho phép.

Tại các khu vực bảo vệ (trừ Khu di tích lịch sử Đền Hùng), các tổ chức, cá nhân chỉ được phép ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trong trường hợp được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Thanh Thúy).

Các khu vực được xác định là khu vực bảo vệ, khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh phải được đặt biển báo. Biển báo “Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh” đặt cố định hoặc tạm thời ở các khu vực được quy định.

Công an tỉnh Phú Thọ được giao tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đặt biển “Khu vực bảo vệ”, “Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh” theo quy định khi xét thấy cần thiết.

Đồng thời, công an phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, thực hiện đúng những quy định về khu vực bảo vệ và khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh.

Quyết định của Phú Thọ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12.