Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 12/12: Việt Nam đã có 24 HCV

Trong ngày thi đấu thứ 3 của SEA Games 2025 (ngày 12/12), đoàn thể thao Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế của nước chủ nhà khi bứt phá rất xa so với các đoàn còn lại trong bảng tổng sắp huy chương.

Theo đó, Thái Lan đã giành tổng cộng 137 huy chương, trong đó có 66 HCV, 43 huy chương bạc (HCB) và 28 huy chương đồng (HCĐ). Chỉ tính riêng trong ngày 12/12, đoàn thể thao của nước chủ nhà đã giành tới 25 HCV, nhiều hơn cả đoàn thể thao Việt Nam đang đứng vị trí thứ 2 ở bảng tổng sắp huy chương đã giành được trong 3 ngày qua.

Nguyễn Quang Thuấn tỏa sáng với tấm HCV nội dung 400m hỗn hợp nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Theo đó, tính đến 23h ngày 12/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 84 huy chương, trong đó có 24 HCV, 17 HCB và 43 HCĐ. Riêng trong ngày hôm nay, các VĐV Việt Nam đã nỗ lực để giành được 10 tấm HCV, 6 HCB và 11 HCĐ.

Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang đã mở hàng HCV cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 3 ở nội dung 10m súng trường hỗn hợp đồng đội. Sau đó, nhiều VĐV tỏa sáng với các tấm HCV liên tiếp của Nguyễn Thị Hương - Ma Thị Thùy (canoeing), Bạc Thị Khiêm (taekwondo), Khuất Hải Nam (karate).

Nguyễn Thị Ngọc giành HCV điền kinh nội dung 400m nữ (Ảnh: Hải Long).

VĐV thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành giành HCV xà kép nam, còn môn bi sắt ghi dấu ấn với 2 tấm HCV ở nội dung đôi nam, đôi nữ. Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Ngọc ghi dấu ấn với tấm HCV nội dung 400m nữ.

Trong buổi tối, hai kình ngư Nguyễn Quang Thuấn (bơi - 400m hỗn hợp nam), Nguyễn Huy Hoàng (bơi - 1500m tự do nam) xuất sắc giành HCV.

Ngày thi đấu thứ 3 cũng chứng kiến đoàn thể thao Indonesia tiếp tục bám sát Việt Nam khi giành được thêm 7 HCV, nâng tổng số HCV lên con số 20 và vẫn giữ được vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Singapore, Philippines, Malaysia, Myanmar và Lào. Đáng chú ý 2 đoàn thể thao vẫn chưa giành được tấm HCV nào là Brunei và Timor-Leste.

Vào ngày mai (13/12), SEA Games 33 sẽ có thêm 62 HCV đang chờ đợi người chiến thắng. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để củng cố vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.