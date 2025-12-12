Ukraine tuyên bố giành lại một phần Kupiansk, bao vây lực lượng Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tự quay video trước tấm biển "Kupiansk" ngày 12/12 (Ảnh: Reuters).

Trang tin Ukrainska Pravda dẫn lời Ihor Obolienskyi, chỉ huy Quân đoàn Khartiia thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine, ngày 12/12 cho biết lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát một phần thành phố Kupiansk ở phía đông bắc và một số ngôi làng xung quanh trong một chiến dịch bao vây quân đội Nga.

"Hôm nay, chúng ta có thể nói rằng lực lượng Nga trong thành phố đã hoàn toàn bị cô lập. Trong một thời gian dài, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng giờ họ biết mình đã bị bao vây", ông Obolienskyi tuyên bố.

Quân đoàn Khartiia xác nhận các tuyến đường tiếp tế của Nga đã bị cắt đứt và vài trăm binh sĩ Nga bị bao vây.

Trong một đoạn video được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, mặc áo chống đạn, được nhìn thấy đứng trước một tấm biển ghi tên thành phố ở lối vào Kupiansk.

"Việc đạt được kết quả trên chiến tuyến là vô cùng quan trọng để Ukraine có thể đạt được kết quả trong ngoại giao”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Vị trí Kupiansk trên bản đồ Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov được cho là đã thông báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc kiểm soát Kupiansk trong chuyến thăm của ông Putin đến một sở chỉ huy của lực lượng Zapad vào tháng 11.

Tướng Gerasimov nói với nhà lãnh đạo Nga rằng “các đơn vị đã giành được thành phố Kupiansk và đang tiếp tục đánh bại các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine bị bao vây ở bờ trái sông Oskol".

Vào thời điểm đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã bác bỏ các tuyên bố trên của Nga.

"Kupiansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Phòng vệ. Các hoạt động chống phá hoại và các hoạt động tìm kiếm và tấn công đặc biệt chống lại các nhóm trinh sát và đặc nhiệm của đối phương đã xâm nhập thành phố vẫn diễn ra trong và xung quanh Kupiansk”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Kupiansk là một trong những thành phố phòng thủ trọng điểm của lực lượng Ukraine thuộc vùng Kharkov. Việc giành được Kupiansk sẽ cho phép quân đội Nga tiếp tục tiến về phía tây.

"Pháo đài" Kupiansk đã ghi nhận các cuộc ​​giao tranh khốc liệt trở lại khi Nga tiếp tục tiến quân trong khu vực. Từ ngày 28/9, dân thường không được tiếp cận khu vực này do các hoạt động giao tranh diễn ra.

Vào tháng 9, người phát ngôn của Nhóm chỉ huy chiến lược - tác chiến "Dnipro", Oleksiy Belsky, cho biết việc chiếm giữ thành phố Kupiansk là mục tiêu chính của Nga tại tỉnh Kharkov.

Thành phố này đang hứng chịu các cuộc tấn công liên tục của Nga, bao gồm bom dẫn đường, pháo binh, hệ thống tên lửa phóng loạt và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV.

Lực lượng Nga ban đầu kiểm soát Kupiansk khi chiến dịch quân sự nổ ra, nhưng sau đó lực lượng Ukraine đã giành lại khu vực này vào tháng 9/2022.

Hiện Nga kiểm soát 19,2% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea (sáp nhập năm 2014), Lugansk, hơn 80% Donetsk, khoảng 75% Kherson và Zaporizhia, cùng những phần nhỏ thuộc Kharkov, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.

Ukraine khẳng định họ vẫn giữ được các tuyến phòng thủ và khiến Nga phải hứng tổn thất lớn để đạt các bước tiến tương đối hạn chế.