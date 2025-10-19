Bão Fengshen vào Biển Đông, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới

Tối 19/10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng và các bộ, ngành liên quan yêu cầu chủ động ứng phó với bão số 12.

Chiều nay, bão Fengshen đi vào Biển Đông thành cơn bão số 12. Vị trí tâm bão ở 15,2 độ Vĩ Bắc, 119,7 độ Kinh Đông (lúc 16h), trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 9, giật cấp 11. Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Hướng đi của bão Fengshen (Ảnh: NCHMF).

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ, ngành và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi. Thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới ở vĩ tuyến 15-20,5N; phía Đông kinh tuyến 113,5E (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo), theo công điện.

Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão.

Các địa phương được yêu cầu quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi (Ảnh: Tiến Thành).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh nên khoảng ngày 22-27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao mưa lớn diện rộng.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể lên mức báo động 3 và trên báo động 3.

Từ đầu năm đến nay Việt Nam xảy ra 20 loại hình thiên tai trên các vùng miền. Thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt, trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử, trong đó các cơn bão (số 5, 9, 10, 11) di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh, trái quy luật.

Tính đến ngày 15/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống kê, thiên tai đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; tổng thiệt hại về tài sản ước tính trên 53.800 tỷ đồng.