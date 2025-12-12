Hà Nội chính thức thực hiện mô hình Trung tâm hành chính công một cấp

Ngày 12/12, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định về việc tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (Trung tâm hành chính công) trên cơ sở điều chuyển các điểm phục vụ hành chính công thuộc xã, phường về Trung tâm hành chính công quản lý.

Sau hơn 1 năm hoạt động, Trung tâm hành chính công Hà Nội đã phát huy vai trò đầu mối, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đồng thời chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục nâng cao hiệu quả phục vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn.

Người dân làm thủ tục hành chính ở Hà Nội (Ảnh: Thanh Hải).

Mô hình Trung tâm hành chính công một cấp theo nguyên tắc quản lý tập trung - vận hành phân cấp được đánh giá sẽ có nhiều ưu điểm.

Theo đó, giúp tăng tính độc lập trong việc cung cấp dịch vụ công vì là mô hình một cấp trực thuộc UBND thành phố tách biệt hoàn toàn với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh (các sở, ban, ngành thành phố), 126 điểm phục vụ hành chính công cũng không trực thuộc UBND xã, phường.

Trên cơ sở đó, có thể xây dựng nền hành chính minh bạch theo đúng phương châm "không tiếp xúc", "không giấy tờ".

Hà Nội đánh giá việc tách bạch như vậy là phù hợp với xu thế hiện đại hóa nền hành chính và chuyển từ "hành chính mệnh lệnh" sang "chính quyền phục vụ", đúng với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Theo Hà Nội, sự độc lập nêu trên giúp chuyên biệt và chuyên nghiệp hóa công tác hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, việc hình thành một cơ quan chuyên trách có chức năng chủ trì nghiên cứu, tái cấu trúc quy trình, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên toàn thành phố sẽ hiệu quả và tối ưu hơn so với việc phân tán vai trò này cho các cơ quan rời rạc.

Bên cạnh đó, Hà Nội đánh giá mô hình Trung tâm hành chính công một cấp sẽ phục vụ mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện vì mô hình một cấp dễ tích hợp với các nền tảng số tập trung, dễ tập huấn và triển khai sử dụng đồng bộ các tiện ích công nghệ mới.

Đồng thời, giúp hạn chế tình trạng "manh mún, cát cứ" công nghệ thông tin ở từng cơ quan; nâng cao tính liên thông, xuyên suốt trong xử lý hồ sơ.

Mô hình một cấp sẽ đáp ứng song song 3 mục tiêu vừa quản lý thống nhất, vừa gần dân, vừa tinh giản bộ máy, theo đánh giá của Hà Nội.