Công an phường Ba Đình tháo dỡ loạt mái che làm xấu cảnh quan đô thị

Ngày 12/12, thực hiện Kế hoạch 06/KH-BCĐ197 ngày 11/11/2025 Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội về “Xây dựng các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị”, Công an phường Ba Đình đã đẩy mạnh vận động người dân tháo dỡ mái che, mái vẫy.

Theo đó, các tổ công tác Công an phường Ba Đình đã tổ chức rà soát, kiểm tra, tuyên truyền tới các hộ gia đình lắp đặt mái che, mái vẫy gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị tháo dỡ.

Công an phường Ba Đình tháo dỡ mái vẫy tại phố Châu Long (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình tuyên truyền, vận động, 100% các hộ kinh doanh trên tuyến phố Châu Long chấp hành. Qua đó, mái che, mái vẫy gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị của 56 cơ sở đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Trước đó, Công an phường Ba Đình cũng đã xuống địa bàn vận động, nhắc nhở người dân không sử dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân ký cam kết, xử lý các trường hợp vi phạm…

Hoạt động này đã giải quyết được các điểm kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè gây cản trở giao thông với tinh thần “làm đến đâu dứt điểm đến đó”. Điển hình là loạt các quán cà phê lấn chiếm vỉa hè trên đường Phan Đình Phùng đã được dẹp bỏ.