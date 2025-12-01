Va chạm mạnh với ô tô 16 chỗ ở ngã ba, người đi xe máy bị hất bay lên không

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 11/12 ở xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, người đi xe máy đã bị thương nặng sau pha va chạm với ô tô (Nguồn video: OFFB).

Nguyên tắc an toàn là khi tới gần đoạn đường giao nhau, người điều khiển phương tiện các loại cần giảm tốc độ và chú ý quan sát hướng cắt ngang, rà sẵn chân phanh để phòng trường hợp có người bất ngờ tạt ngang đầu xe; chỉ khi thấy đủ điều kiện an toàn mới cho xe sang đường và nên đi theo phương chéo, không nên sang đường kiểu vuông góc.

"Sợ quá! Xe máy từ đường nhỏ sang mà bất cẩn, chạy thẳng một mạch như vậy thì xe nào tránh kịp?", tài khoản Trần Thuận nêu ý kiến sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Lỗi từ cả hai phía. Xe máy đi ẩu, nhưng ở Hải Phòng chắc ai cũng biết mấy xe limousine chạy bạt mạng như thế nào. Ra đường cao tốc, quốc lộ thì chạy 140-160 km/h là bình thường, vào trong thành phố rồi vẫn phóng 100-120 km/h, kinh hãi luôn. Thấy ai đi chậm là tài xế bấm còi inh ỏi xong còn mở cửa chửi um, ép người khác phải tránh đường. Mong lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý", tài khoản Quang Tuấn bình luận.

Trong khi đó, tài khoản Hoàng Đại bình luận: "Đoạn đường này rất hay xảy ra tai nạn, vì nhiều xe to đi giữa khu dân cư đông đúc nhiều đường ngang. Các bác tài đi qua đoạn quốc lộ 10 này nên cẩn thận. Tôi là người sinh sống ở đây, quen đường mà mỗi lần đi qua đoạn này cũng khá rén".