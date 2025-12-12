Phát hiện 75 con rồng Nam Mỹ bị nuôi nhốt trái phép ở TPHCM

Ngày 12/12, tổ công tác của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm TPHCM) phối hợp với Công an xã Nhà Bè và một số đơn vị liên quan kiểm tra căn nhà ở xã Nhà Bè.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chủ nhà đang nuôi nhốt 75 con rồng Nam Mỹ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra điểm nuôi nhốt rồng ở xã Nhà Bè (Ảnh: Minh Huy).

Các cá thể rồng Nam Mỹ có tổng trọng lượng khoảng 61,8kg, chiều dài mỗi con khoảng 40-80cm, thuộc phụ lục II trong Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Tổ công tác đã tạm giữ 75 con rồng Nam Mỹ, đưa về Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1, cơ sở 2 (xã An Nhơn Tây), để nuôi dưỡng và xử lý theo quy định.

Lực lượng kiểm lâm đưa số rồng Nam Mỹ tại điểm nuôi nhốt ở xã Củ Chi về trụ sở (Ảnh: Minh Huy).

Trước đó, ngày 10/12, lực lượng kiểm lâm cũng kiểm tra, tạm giữ 362 cá thể rồng Nam Mỹ, 2 cá thể rùa núi vàng và 3 cá thể rùa cựa châu Phi tại một điểm nuôi nhốt ở xã Củ Chi. Toàn bộ động vật trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã đưa tất cả cá thể thu giữ được về Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 nuôi dưỡng, xử lý theo quy định.