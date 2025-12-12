Thủ tướng: Đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm

Tối 12/12, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng đánh giá công tác thông tin đối ngoại có vai trò quan trọng và ý nghĩa chiến lược, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác thông tin đối ngoại thời gian qua đạt nhiều kết quả nổi bật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ trao giải (Ảnh: Lưu Phúc).

Giải thưởng cũng đã định hướng thông tin được thực hiện bài bản, chủ động, kịp thời, đồng bộ; phối hợp ngày càng tốt hơn, tạo mạng lưới chặt chẽ, hiệu quả; nội dung thông tin toàn diện, giữ thế chủ động trên mặt trận thông tin.

Phương thức thông tin được đa dạng hóa, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực; góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận, gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời phản bác các luận điệu xuyên tạc, góp phần định hình dư luận quốc tế...

Theo Thủ tướng, công tác thông tin đối ngoại đã đóng góp chủ động, tích cực để tiếng nói độc lập, tự chủ, chính nghĩa của Việt Nam cất cao trên trường quốc tế; làm rực rỡ, tô thắm hình ảnh một Việt Nam ổn định - năng động - trách nhiệm - tin cậy - bản sắc - thân thiện; để thế giới hiểu đúng, đầy đủ, sâu sắc hơn về tinh thần, bản lĩnh và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam...

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải cho các tác phẩm đạt giải Nhất (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thủ tướng cho biết qua 11 lần tổ chức, giải thưởng đã tạo dựng uy tín, tầm vóc, sức lan tỏa cao, phát huy thành công của các lần tổ chức trước, giải thưởng năm nay có 6 điểm nổi bật,...

Chủ đề bao quát đầy đủ các sự kiện quan trọng, thành tựu của đất nước, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, giá trị văn hóa Việt Nam; chất lượng các tác phẩm được nâng cao, thể hiện tư duy, tầm nhìn, sức sáng tạo và sự công phu, nghiêm túc của các tác giả,...

Tác phẩm dự giải của người nước ngoài thể hiện hiểu biết sâu rộng, tích cực, góc nhìn mới mẻ, phong phú về Việt Nam; công tác tổ chức giải có nhiều đổi mới, lần đầu tiên ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức tham gia và chấm trực tuyến; giá trị giải thưởng được tăng lên đáng kể,...

Ca sĩ Đức Phúc và một số tác giả nước ngoài đạt giải Ba tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thủ tướng nhấn mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới, cùng với quốc phòng, an ninh, đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và phát triển đất nước nhanh, bền vững; trong đó công tác thông tin đối ngoại có vai trò rất quan trọng, là một thành tố chiến lược trong tổng thể sức mạnh mềm của đất nước ta.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu bám sát chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; khẳng định một Việt Nam bản lĩnh, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo,...

Người đứng đầu Chính phủ mong muốn và tin tưởng Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại tiếp tục tạo thêm động lực, khí thế mới, để những người làm công tác thông tin đối ngoại phát huy hết tài năng, trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.