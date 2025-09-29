Người dân miền Trung trắng đêm trong tâm bão Bualoi

Từ tối 28/9 đến sáng 29/9, tại nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực ven biển miền Trung, gió rít nổi lên từng đợt. Từ khuya đến sáng hôm sau, cơn bão Bualoi với sức gió giật cấp 14-15 càn quét khu vực phía Bắc Quảng Trị đến phía Nam tỉnh Thanh Hóa.

Trắng tay sau đêm bão

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ chiều tối 28/9, nhiều căn nhà ven biển Thanh Hóa đã cửa đóng, then cài, ngoài đường vắng người đi lại. Đến 0h ngày 29/9, khu vực ven biển của tỉnh Thanh Hóa có gió rít mạnh từng cơn, dọc khu du lịch ở xã Hoằng Tiến, các nhà hàng khách sạn đóng cửa, một số chủ nhà hàng ở sát bãi biển trắng đêm túc trực.

Nước sông Mã dâng cao, nhấn chìm khu ao nuôi tôm của người dân ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa sáng 29/9 (Ảnh: Đức Nghĩa).

Anh Lê Phạm Thao, trú tại xã Hoằng Tiến, cho biết do thời điểm bão vào ban đêm, triều cường lại lên cao nên dễ bị ngập lụt cục bộ. “Dù bão không trực tiếp đổ bộ nhưng gió vẫn giật rất mạnh. Từ đầu giờ tối 28/9, chúng tôi phải thay nhau túc trực tại nhà hàng để kịp ứng phó khi sự cố xảy ra”, anh Thao nói.

Cũng một đêm trắng chống bão Bualoi, gia đình ông Nguyễn Viết San buồn bã nhìn khối tài sản trôi theo dòng nước. Hơn 20ha ao nuôi tôm của gia đình ở ven sông Mã, đoạn qua phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa bị ngập trắng băng.

“Chẳng còn gì nữa rồi, lúc 3h ngày 29/9, nước dâng vào quá nhanh khiến cả nhà không kịp trở tay”, ông San nói.

Khoảng 4h30, Trung tâm 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân xảy ra sập mái nhà ở xã Hoằng Phú. Lúc này, trong nhà có 3-4 người mắc kẹt (trong đó có trẻ nhỏ). Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường giải cứu các nạn nhân ra ngoài.

Đến 5h45, tại khu vực ven biển xã Hoằng Tiến, tiếp tục có gió to, giật mạnh, biển động dữ dội. Ngoài biển, những cột sóng cao 3-4m cứ liên tiếp vỗ mạnh vào bờ kè. Người dân địa phương nhận định, cơn bão này có sức gió mạnh nhất từ đầu năm đến giờ ở Thanh Hóa.

Người mẹ ôm con, mong trời sáng, bão tan

Trong khoảng thời gian từ 23h ngày 28/9 đến 5h ngày 29/9, khi bão đổ bộ vào đất liền, vùng ven biển Nghệ An gió mạnh dữ dội. Từng cơn gió rít dài, mưa xối xả, sóng lớn liên tiếp quật vào bờ khiến cây cối gãy đổ, mái tôn, tường nhà bị cuốn phăng, để lại khung cảnh tan hoang suốt dọc ven biển.

Anh Nguyễn Văn Hoàng, làm việc cho một quán bar gần biển xã Diễn Châu (Nghệ An), phải thuê khách sạn trú qua đêm bão. "Đêm nằm nghe mái tôn tầng thượng bị gió lùa, rít liên hồi, thực sự ám ảnh", anh Hoàng chia sẻ.

Sóng biển dữ dội tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Cơn bão dữ dội và kéo dài hơn dự kiến đã khiến người dân phường Cửa Lò (Nghệ An) gần như suốt đêm không ngủ. Gió từ biển thổi vào, rít từng cơn liên hồi, cây cối ngả nghiêng, tiếng mái tôn va đập, kính vỡ...

Tại trụ sở UBND phường Cửa Lò, gió đã giật vỡ cửa kính ở sảnh, toàn bộ phần mái tôn tòa nhà làm việc 3 tầng bị thổi tung, gạch rơi xuống sân. Khoảng 30m hàng rào của đơn vị này bị đổ sập trong bão.

Anh Nguyễn Thành Chung (phường Vinh Phú, Nghệ An) do công việc, bị mắc kẹt lại phường Cửa Lò từ đêm 28/9. Khi xảy ra mất điện diện rộng, anh Chung quyết định ra ô tô cá nhân để ngủ.

“Từ khoảng 1h, gió rít liên hồi, mái tôn bay vèo vèo xuống, va trúng một số ô tô quanh xe tôi. Đến khoảng 3h, gió giật dữ dội, tôi có cảm giác như nó có thể bứng cả ô tô của mình lên”, anh Chung chia sẻ về trải nghiệm nhớ đời của mình.

Gạch lát nền quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò, Nghệ An) bị sóng biển đánh tan tác (Ảnh: Hoàng Lam).

Chị Hà Thị Hằng, sống tại tầng 16 một chung cư phường Vinh Hưng (Nghệ An) suốt đêm không dám chợp mắt. Chồng chị Hằng đi làm xa, nhà chỉ có 3 mẹ con, trong đó con gái thứ 2 mới hơn 1 tuổi. Khi có thông tin về bão số 9, chị Hằng đã gọi thợ đến gia cố cửa sổ, kính chắn ban công.

“Gió quá mạnh, tôi cảm giác như cửa sổ và kính chắn gió ban công phía sau có thể bị giật bung bất cứ lúc nào. Tôi chỉ biết ngồi ôm con, mong trời sáng, bão tan”, chị Hằng nói.

Người dân sống trong các tòa nhà cao tầng cảm nhận rõ sự rung lắc do bão



Tại Hà Tĩnh, rạng ngày 29/9, bão Bualoi quần thảo với gió mạnh cấp 11, giật cấp 14 đã gây ra nhiều khó khăn, bất an cho người dân. Trong lúc này, Công an phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, nhận được tin báo về hai chị em đi xe máy bị mắc kẹt giữa đường do gió giật mạnh, không thể di chuyển tiếp, phải tạm trú bên đường.

Trần một khách sạn ở Hà Tĩnh bị gió bão giật tơi tả (Ảnh: Dương Nguyên).

“Nhận được thông tin, chúng tôi đã nhanh chóng điều động lực lượng, sử dụng xe chuyên dụng đến hiện trường để đưa hai chị em về trụ sở trú ẩn. Khi gặp lực lượng chức năng, hai người đang rất sợ hãi, run rẩy vì lạnh. Anh em đã bố trí chỗ nghỉ và chăn ấm để họ ổn định sức khỏe”, Thiếu tá Hoàng Mạnh Tùng, Trưởng Công an phường Sông Trí, chia sẻ.

Đến 23h30, tại xã Thiên Cầm và khu vực trung tâm thành phố Hà Tĩnh cũ, gió vẫn giật mạnh, rít từng hồi. Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị mất điện, chìm trong bóng tối. Người dân sống trong các tòa nhà cao tầng đều cảm nhận rõ sự rung lắc của gió bão.

Anh Ngọc Thắng (33 tuổi, trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh) nói: “Bão rất lớn, gió mạnh khiến ai cũng không dám ra ngoài. Cơn bão này còn mạnh hơn cả bão Kajiki (bão số 5). Chúng tôi phải thức trắng đêm vì lo lắng và bất an”.

Khi tâm bão đi qua vùng ven biển huyện Cẩm Xuyên cũ, thời tiết ở Hà Tĩnh có phần lặng gió, mưa ngớt. Nhiều hộ kinh doanh tại xã Thiên Cầm đã soi đèn kiểm tra tài sản trong các nhà hàng bị đổ sập.

Người dân nơi đây đã phải chịu thiệt hại nặng nề khi liên tiếp hứng chịu bão số 5 rồi đến bão số 10 chỉ trong vòng một tháng. Đến nay, ngành chức năng Hà Tĩnh vẫn chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại tại địa phương.

Lão nông trắng đêm khi mái tôn giật ầm ầm trong gió bão cấp 13

Từ đêm 28 đến rạng sáng 29/9, bão số 10 quần thảo ở khu vực phía bắc tỉnh Quảng Trị. Nơi ảnh hưởng nặng nhất là các xã Phú Trạch, Hòa Trạch, Quảng Trạch giáp ranh với tỉnh Hà Tĩnh.

Bão số 10 gây mưa rất to, gió mạnh, giật cấp 12, 13 tại các xã ven biển. Sau gần 3 giờ mưa bão dữ dội, trời bắt đầu lặng gió khi tâm bão đi qua, khoảng 1 giờ sau, mưa to, gió giật mạnh bắt đầu trở lại.

Ông Nguyễn Thành Duy (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Nguyễn Thành Duy, trú xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, cho biết đêm qua ông thức trắng, cứ thấp thỏm lo mái tôn bị gió thổi bay.

“Bão đêm qua sức gió rất mạnh, nhiều cây cối trong vùng đổ ngã, gió giật mái tôn rầm rầm khiến tôi rất lo. Dù mái sân nhà tôi không bị bão thổi bay nhưng cũng bị bẻ gãy một phần”, ông Duy nói.

Phần mái của một cửa hàng ở xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị, bị giật tung trong đêm (Ảnh: Tiến Thành).

Ngay trong đêm bão đổ bộ, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh này đã có mặt tại xã Phú Trạch để chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau khi bão đi qua, trên Quốc lộ 1A và nhiều tuyến đường qua xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, cây xanh gãy đổ la liệt, mái tôn của nhà dân cũng bị tốc lên bay xuống đường, nhiều cột điện bị gãy đổ gây mất điện trên diện rộng.