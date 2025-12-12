Hướng dẫn trải nghiệm trọn vẹn Techfest 2025 tại phố đi bộ Hồ Gươm

Techfest Việt Nam 2025 diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 12 đến 30/12, mở cửa tự do cho người dân tham quan, trải nghiệm các sản phẩm và công nghệ mới.

Để thuận tiện di chuyển và tận hưởng trọn vẹn hoạt động, khách tham dự được khuyến nghị chuẩn bị lịch trình rõ ràng, phương tiện phù hợp và các vật dụng cần thiết trong suốt thời gian sự kiện diễn ra.

Techfest Việt Nam 2025 diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 12 đến 30/12 (Ảnh: Ban tổ chức).

Triển lãm năm nay quy tụ hàng trăm doanh nghiệp khởi nghiệp và nhiều tập đoàn công nghệ tham gia trình diễn.

Không gian mở giữa trung tâm Hà Nội giúp người dân dễ dàng tiếp cận với bốn khu trưng bày chính, gồm Khởi nghiệp và Tăng trưởng, Tiền kỳ lân - Kỳ lân - Tập đoàn, Xây dựng hệ sinh thái và Trải nghiệm công nghệ đột phá và chiến lược.

Khu trải nghiệm công nghệ mở cửa từ 8h đến 22h mỗi ngày, nơi khách có thể trực tiếp thử robot, UAV, thiết bị thực tế ảo và các sản phẩm IoT.

Khách tham dự có thể đến phố đi bộ Hồ Gươm bằng nhiều phương tiện. Hệ thống xe buýt gồm các tuyến 02, 08A, 09A, 31, 34, 36 và E11 dừng ngay sát khu vực sự kiện, thuận tiện cho việc di chuyển trong những ngày cao điểm.

Người dùng phương tiện cá nhân có thể gửi xe tại các bãi lân cận như: phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Nam Đế, Vườn hoa Bảo tàng Cách mạng, Dã Tượng, Lý Thái Tổ (từ đầu Lò Sũ đến Trần Nguyên Hãn), Trần Nhật Duật (gầm cầu Chương Dương), Hồng Hà (từ Chương Dương Độ đến Cầu Đất), Quang Trung, ngã tư Trần Hưng Đạo sang Tràng Thi, Cung văn hóa Việt Xô, Khách sạn Melia, Sofitel.

Người tham gia hội thảo hoặc hoạt động kết nối doanh nghiệp được khuyến nghị mang thêm laptop, sổ ghi chú, điện thoại để quét QR hoặc đăng ký hoạt động (Ảnh: Ban tổ chức).

Do sự kiện tổ chức ngoài trời giữa tháng 12, ban tổ chức lưu ý khách tham dự chuẩn bị áo khoác ấm, phụ kiện giữ nhiệt và giày thuận tiện để đi bộ.

Người tham gia hội thảo hoặc hoạt động kết nối doanh nghiệp được khuyến nghị mang thêm laptop, sổ ghi chú, điện thoại để quét QR hoặc đăng ký hoạt động. Ngoài ra, danh thiếp hoặc mã QR cá nhân được khuyến nghị chuẩn bị để dùng trong các hoạt động kết nối và gặp gỡ doanh nghiệp.

Các chương trình bên lề như workshop, talkshow, mini game công nghệ và khu AI Studio sẽ được cập nhật liên tục qua mã QR tại cổng vào.

Techfest Việt Nam 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND Hà Nội tổ chức với chủ đề Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới.

Đây là năm đầu tiên sự kiện chuyển từ mô hình hội trường sang tổ chức ngoài trời ngay tại không gian phố đi bộ, giúp công nghệ tiếp cận công chúng một cách trực diện và sinh động hơn.

Điểm nhấn sẽ là lễ khai mạc diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tối 13/12 sẽ có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Sự kiện được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn mới của đất nước với trọng tâm triển khai Chiến lược Quốc gia khởi nghiệp sáng tạo.

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 60.000 lượt người tham dự trực tiếp và trực tuyến, gồm doanh nghiệp khởi nghiệp, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học, đại diện doanh nghiệp lớn và các đoàn quốc tế đến từ sáu vùng là Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Á, Trung Đông, Bắc Mỹ và châu Âu.