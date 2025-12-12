Microsoft gợi ý các phần mềm bảo mật dành cho Windows, có cả sản phẩm Việt

Những phần mềm bảo mật, diệt virus là công cụ nên có trên máy tính chạy Windows, giúp bảo vệ người dùng khỏi các loại virus, mã độc, phần mềm gián điệp… tránh gây hại cho máy tính và mất dữ liệu. Những công cụ này đặc biệt cần thiết với những ai không có quá nhiều kiến thức về công nghệ và bảo mật.

Phần mềm diệt virus là công cụ nên có trên máy tính chạy Windows, đặc biệt với những người dùng không rành về công nghệ, giúp chống lại sự xâm nhập của các phần mềm độc hại (Ảnh minh họa: AI).

Với các phiên bản Windows trước đây, người dùng phải tự tìm kiếm và cài đặt phần mềm diệt virus để bảo vệ cho máy tính.

Từ phiên bản Windows 8 trở đi, Microsoft đã tích hợp kèm theo Microsoft Defender Antivirus làm phần mềm bảo mật mặc định cho Windows, đồng nghĩa với việc người dùng không cần phải mất công lựa chọn và cài thêm các công cụ bảo mật khác cho máy tính.

Tuy nhiên, trong trường hợp muốn sử dụng một phần mềm bảo mật và diệt virus khác thay cho công cụ mặc định do Microsoft cung cấp, người dùng có thể lựa chọn một trong những sản phẩm trong danh sách do Microsoft khuyến nghị.

Theo đó, Microsoft vừa công bố danh sách những phần mềm bảo mật của bên thứ 3 mà người dùng nên sử dụng trên Windows. Theo Microsoft, đây là những phần mềm bảo mật tương thích tốt với Windows và trang bị những tính năng an toàn phù hợp với người dùng.

Đáng chú ý, trong danh sách này có hai đại diện đến từ Việt Nam, bao gồm BKAV Pro (sản phẩm của công ty an ninh mạng BKAV) và CyRadar Endpoint Security (sản phẩm của hãng công nghệ CyRadar, có trụ sở tại Hà Nội).

Các sản phẩm trong danh sách khuyến nghị của Microsoft đều được trang bị đầy đủ các tính năng bảo vệ máy tính chạy Windows, bao gồm diệt virus, mã độc, các phần mềm gián điệp, mã độc tống tiền, tường lửa, bảo vệ thông tin khi giao dịch trực tuyến…

Một điều cần lưu ý, đây chỉ là những phần mềm bảo mật do Microsoft khuyến nghị, người dùng vẫn có thể tùy chọn những phần mềm bảo mật khác (miễn phí hoặc có thu phí) mà mình yêu thích để sử dụng, không bắt buộc phải lựa chọn một trong các phần mềm trong danh sách do Microsoft công bố.

Danh sách những hãng bảo mật sở hữu sản phẩm được Microsoft khuyến nghị sử dụng cho Windows (đây chỉ là danh sách sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tên gọi, không phải theo thứ hạng):

- Arcabit (Ba Lan)

- Avast (Séc)

- AVG (Séc)

- Avira (Đức)

- BKAV (Việt Nam)

- CyRadar (Việt Nam)

- McAfee (Mỹ)

- Norton (Mỹ)

- Reason Labs (Israel)