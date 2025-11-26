Tiểu thương đóng cửa hàng, bệnh nhân ung thư quên mệt cứu trợ vùng lũ

Người dân Nghệ An gom yêu thương gửi vùng lũ (Video: Hoàng Lam).

Từ ngày 21/11, điểm tập kết hàng cứu trợ đồng bào vùng lũ Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong trận lũ lịch sử đã được hình thành trước căn nhà số 12, đường Đặng Thái Thân, phường Thành Vinh, Nghệ An.

Từ một điểm tập kết ban đầu, nay đã biến thành khu vực tập kết rộng lớn với đủ loại hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Tính đến ngày 24/11, đã có 4 xe tải cỡ lớn (mỗi xe chở 50 tấn hàng hóa) xuất phát từ điểm tập kết này để vào vùng lũ thuộc tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk - nơi đang gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn đại hồng thủy - mang theo tình cảm của người dân Nghệ An.

"Từ tháng 7 đến tháng 9, nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An đã phải hứng chịu 3 trận bão lớn, lũ quét. Trong khó khăn, thiếu thốn, chúng tôi đã được đón nhận sự sẻ chia, đùm bọc của nhân dân cả nước. Chúng tôi mong bằng tình cảm của mình, sẽ góp sức động viên bà con các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống", anh Trần Trung Kiên (Nghệ An) tâm sự.

Nhiều người dân Nghệ An mang theo hàng hóa, có thể là quần áo, chăn màn, lương thực... đến góp cùng đội thiện nguyện gửi vào động viên bà con vùng lũ.

Bà Phan Thị Châu (70 tuổi, trú phường Thành Vinh) chằng buộc 3 túi bóng quần áo, chất lên chiếc xe đạp, đẩy qua cầu vượt khá dài để mang đến điểm tập kết.

"Đây là áo phao, áo len, đồ sơ sinh, bà giặt giũ sạch sẽ, phân loại, xếp gọn gàng cả rồi, cho bà gửi vào tặng bà con vùng lũ nhé. Ở nhà còn 2 bao tải nữa, bà về để chở đến đây cho kịp chuyến", bà Châu nói với thành viên đội thiện nguyện.

Chị Nguyễn Thị Huyền Giang (xã Hưng Nguyên, Nghệ An) là chủ một cửa hàng kinh doanh hoa quả. Những ngày qua, chị tạm dừng buôn bán, biến cửa hàng của mình thành điểm tập kết hàng cứu trợ. Quần áo người dân mang đến, chị Giang và bạn bè phân loại, xếp gọn, đóng thành bao tải, dán nhãn cẩn thận rồi đưa đến điểm tập kết ở phường Thành Vinh.

Các chuyến hàng gửi vào đồng bào vùng lũ ngoài quần áo, nước sạch, trứng, gạo... còn có thêm những hũ dưa muối do chính người dân Nghệ An chuẩn bị và dụng cụ phục vụ cho việc dọn dẹp khi nước lũ rút.

Những tuýp thuốc mỡ điều trị bệnh ngoài da cũng được người dân Nghệ An gom, gửi vào Đắk Lắk. Những tuýp thuốc tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm tinh tế của người dân địa phương thường xuyên đối mặt với thiên tai, lũ lụt đối với đồng bào của mình.

Bà Phan Thị Tuyết (trú phường Trường Vinh, Nghệ An), đang mang trong mình căn bệnh ung thư trực tràng nhưng có mặt từ sớm, phụ giúp phân loại, đóng gói hàng hóa. Bà Tuyết cũng mang bếp ga, nồi cơm điện và 2 túi quần áo gửi tặng người dân vùng lũ.

"Mệt nhưng giúp được mọi người để sớm chuyển quần áo, gạo dầu, vào với bà con vùng lũ tôi rất vui. Mọi người cần, mai tôi vẫn sẽ có mặt", bà Tuyết chia sẻ.

Chị Bùi Thị Phương, thành viên nhóm thiện nguyện cho biết, ngoài quần áo, chăn màn, đồ dùng sinh hoạt..., nhóm đã vận chuyển gạo, thực phẩm, rau vào tổ chức bếp cơm 0 đồng phục vụ người dân vùng lũ.

"Chúng tôi tổ chức 2 bếp ăn 0 đồng tại tỉnh Phú Yên cũ và 1 bếp ăn tại tỉnh Bình Định cũ, mỗi ngày phục vụ 2.000-3.000 suất ăn đảm bảo dinh dưỡng đến bà con", chị Phương thông tin.