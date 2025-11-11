VĐV Nguyễn Thị Oanh quyết phá kỷ lục giành HCV tại SEA Games

Với 12 Huy chương vàng (HCV) từng giành được ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp (SEA Games 29, 30, 31 và 32), Nguyễn Thị Oanh được xem là "mỏ vàng" của điền kinh Việt Nam ở giải đấu cao nhất khu vực Đông Nam Á gần 10 năm qua.

Tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan vào tháng 12 năm nay, Nguyễn Thị Oanh nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ sẽ tiếp tục mang về vinh quang cho thể thao Việt Nam, đồng thời sẽ chứng kiến VĐV sinh năm 1995 trở thành VĐV điền kinh đầu tiên của Việt Nam có 5 kỳ liên tiếp giành HCV.

VĐV Nguyễn Thị Oanh với bộ sưu tập 12 HCV SEA Games, đang hướng tới kỳ SEA Games thứ 5 liên tiếp giành HCV (Ảnh: Cục TDTTVN).

Kỳ vọng này hoàn toàn có cơ sở khi phong độ của Nguyễn Thị Oanh hiện vẫn rất ổn định khi cô vừa thâu tóm trọn bộ 4 tấm HCV ở giải điền kinh quốc gia 2025 vừa qua.

Đáng chú ý, một tin vui với Nguyễn Thị Oanh khi cô được chọn là gương mặt tiêu biểu điển hình tham dự và báo cáo thành tích cá nhân tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra vào đầu tháng 12 tới đây. Trước thềm tham dự Đại hội, Nguyễn Thị Oanh đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí về vinh dự này.

Tấm Huy chương nào cũng đáng giá vì nó đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt

Trước hết, xin chúc mừng bạn đã được đề cử vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, một sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng cho những cống hiến bền bỉ và truyền cảm hứng mà bạn đã mang lại cho thể thao Việt Nam suốt thời gian qua. Cảm xúc của bạn thế nào khi đón nhận vinh dự đặc biệt này?

- Trở thành một trong những gương mặt được đề cử và vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, bản thân tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và hạnh phúc khi trên hành trình sự nghiệp của mình luôn được Đảng và Nhà Nước quan tâm, ghi nhận; được nhiều người yêu mến và ủng hộ.

Sự quan tâm ủng hộ của mọi người là động lực to lớn để tôi tiếp tục phấn đấu, nỗ lực giành được thêm nhiều thành tích trong khả năng có thể của mình. Cũng tại đại hội này, tôi sẽ có báo cáo về thành tích cá nhân nên cảm thấy rất hồi hộp, lo lắng xen lẫn tự hào.

Nhắc đến Oanh là nhắc đến "cô gái vàng" của điền kinh Việt Nam, bạn có nhớ mình đã giành được bao nhiêu vinh quang trên đấu trường quốc tế cũng như trong nước?

- Trong những năm qua, nhờ sự tận tâm của các huấn luyện viên cũng như nỗ lực khổ luyện của bản thân, trên đấu trường quốc tế thì tôi đã giành được 12 HCV SEA Games ở 4 kỳ liên tiếp từ 29 đến 32, trong đó có một lần phá kỷ lục SEA Games.

Năm 2023, tôi cũng vinh dự trở thành VĐV điền kinh đầu tiên của Việt Nam giành 4 HCV cá nhân tại SEA Games. Ngoài ra tôi từng giành được HCV đồng đội ở Beach Games 2016, Huy chương đồng Asiad 18 (năm 2018), giành HCV vô địch điền kinh châu Á trong nhà năm 2023.

Tại các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc, tôi giành được 7 HCV, 1 Huy chương bạc (HCB), giữ 4 kỷ lục Đại hội ở các nội dung 1500m, 5000m, 3000m vượt chướng ngại vật và 10.000m. Tại các giải vô địch quốc gia, tôi lần đầu tiên đạt được HCV là vào năm 2017 và tôi luôn cố gắng rèn luyện, nỗ lực để bảo vệ và ngày một phát huy những kết quả đó. Sự chăm chỉ khổ luyện giúp tôi tiếp tục giành được 4 HCV ở giải vô địch quốc gia vừa qua.

Tổng cộng tôi đã giành được 39 HCV tại các giải vô địch quốc gia, giữ 5 kỷ lục quốc gia ở các nội dung 3000m vượt chướng ngại vật, 5000m, 10.000m, bán marathon và marathon.

Theo quan điểm của tôi thì điền kinh Việt Nam qua các thời kỳ có rất nhiều các thế hệ VĐV thành danh, nổi bật. Vì vậy bản thân tôi cũng rất hạnh phúc khi mình được đóng góp công sức nhỏ bé này vào sự phát triển chung của điền kinh Việt Nam.

Theo bạn, đâu là tấm huy chương khiến bạn phải nỗ lực và vượt qua nhiều thử thách nhất, cũng chính là tấm huy chương mà bạn cảm thấy tự hào nhất trong sự nghiệp của mình?

- Đối với tôi thì mỗi tấm huy chương đều là những sự cố gắng, chăm chỉ vượt qua khó khăn, thử thách nên tôi luôn trân trọng chúng bất kể tấm huy chương đó có màu gì.

Mỗi tấm huy chương, thậm chí ngay cả những lần thất bại không giành được huy chương cũng đều giúp tôi nhìn lại quá trình nỗ lực của mình, trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, động viên của mọi người đã dành cho tôi.

Ai cũng hiểu rằng, phía sau mỗi tấm huy chương là biết bao nỗ lực và hy sinh thầm lặng. Bạn có thể chia sẻ bí quyết trong quá trình tập luyện cũng như tinh thần thi đấu giúp bạn duy trì phong độ và giành vinh quang suốt chặng đường dài như vậy không?

- Tôi nghĩ rằng là VĐV theo đuổi con đường chuyên nghiệp, chẳng ai có bí quyết nào tốt hơn là sự cố gắng và chăm chỉ mỗi ngày, nhắc nhở bản thân ngày càng phải trách nhiệm hơn và kỷ luật hơn với chính bản thân mình.

Từng giành được rất nhiều danh hiệu và chắc hẳn cũng đã gặp không ít lần thất bại, có lần nào bạn cảm thấy tiếc nuối, thất vọng với bạn thân?

- Có câu châm ngôn luôn luôn đúng: “Thất bại là mẹ thành công”. Đã có thời điểm không chỉ trong tập luyện mà sau cả những giải đấu không được như ý khiến tinh thần tôi bị suy sụp với nhiều sự tiếc nuối, thất vọng với bản thân.

Sau đó tôi cố gắng thư giãn tinh thần, nghỉ ngơi và nghĩ đến những mục tiêu đã đề ra và tự nhủ mình phải tiếp tục cố gắng.

Hơn nữa, khi mà có nhiều người hâm mộ nhắn tin chia sẻ với tôi rằng luôn xem tôi là động lực cho bản thân họ thì tôi lại càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi mình có thể truyền được nguồn cảm hứng tích cực nào đó cho bất cứ ai đó.

Sự trở lại mạnh mẽ sau quãng thời gian bệnh tật

Được biết có thời điểm bạn từng gặp vấn đề về sức khỏe, thậm chí tưởng như phải dừng lại con đường thi đấu đỉnh cao. Thế nhưng, bạn đã vượt qua tất cả và trở lại đầy ấn tượng, khẳng định đẳng cấp của mình trên đường đua nữ. Bạn có thể chia sẻ thêm về hành trình ấy, điều gì đã giúp bạn không bỏ cuộc?

- Thời gian đó khiến tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng và xem như một dấu chấm hết cho sự nghiệp.

Đó là thời điểm cuối năm 2014 và gần như cả năm 2015, là một quãng thời gian rất buồn đối với tôi, khi tôi phát hiện mình mắc bệnh Viêm cầu thận, không thể tiếp tục tập luyện và thi đấu. Thực tế là tôi đã phải bỏ lỡ SEA Games 28 diễn ra tại Singapore ở giai đoạn đó.

Nhưng vào thời điểm khó khăn nhất, tôi cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi bên cạnh tôi luôn là sự quan tâm, động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè; bên cạnh sự quan tâm của Trung tâm đào tạo Vận động viên Cấp cao Quốc gia, sự chăm sóc, chữa trị nhiệt tình từ cơ quan y tế đã giúp tôi vượt qua thời gian khủng hoảng để quay trở lại với niềm đam mê của mình.

VĐV Nguyễn Thị Oanh từng gặp quãng thời gian khó khăn trong sự nghiệp khi mắc bệnh viêm cầu thận, nhưng cô đã trở lại mạnh mẽ sau khi khỏi bệnh (Ảnh: Cục TDTTVN).

Ngay khi hồi phục sức khỏe, tôi thấy trong mình luôn luôn có một khao khát với niềm đam mê chạy bộ và tôi quyết tâm quay trở lại. May mắn là cơ duyên của tôi với điền kinh vẫn còn và tiếp tục đến bây giờ.

Trên đường chạy, bạn luôn được biết đến là người chăm chỉ, kỷ luật và nghiêm túc với chính mình. Thế nhưng ngoài đời, mọi người lại thấy một Nguyễn Thị Oanh vui tính, hoạt bát và rất hài hước. Bạn nghĩ sao về nhận xét thú vị này?

- Tôi nghĩ rằng trong lúc tập luyện thì mình luôn phải nghiêm túc và tập trung cho công việc chuyên môn của mình. Sự nghiêm túc giúp tôi làm tốt giáo án, bài tập hàng ngày.

Nhưng bên cạnh đó thì mình cũng cần có những khoảng thời gian để thư giãn, để giúp mình khỏe lên về tinh thần, để mình sẵn sàng cho những buổi tập luyện cũng như là những giải đấu khá là áp lực và căng thẳng. Cả hai điều này sẽ bổ trợ cho nhau để tôi luôn đạt được trạng thái tốt nhất.

Nguyễn Thị Oanh là VĐV khiến các đối thủ ở Đông Nam Á phải e dè và nể phục, khi thâu tóm tới 12 HCV qua các kỳ SEA Games, lần gần nhất giành tới 4 HCV (SEA Games 32). Bạn có tự tin mình sẽ tiếp tục làm điều đó ở SEA Games 33 sắp tới ở Thái Lan?

- Ở mỗi một giải đấu thì sẽ luôn có những đối thủ mà mình cần phải cố gắng cạnh tranh và luôn luôn phải chăm chỉ, nỗ lực nhiều hơn. Mọi sự chủ quan, tự mãn đều phải trả giá.

Thế nên ở SEA Games 33 sắp tới, tôi sẽ luôn luôn nhắc nhở bản thân mình cần phải tập trung, cố gắng, chăm chỉ nhiều hơn nữa để mình có thể hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Tôi cũng kỳ vọng mình sẽ giành được HCV ở lần này, để có lần thứ 5 liên tiếp mang vàng về cho Tổ quốc.

Vậy bạn đã có sự chuẩn bị như thế nào cho SEA Games 33 vào tháng 12 này?

- Tôi và các VĐV khác ở đội tuyển vẫn luôn luôn tập luyện, bám sát theo kế hoạch huấn luyện của HLV đã xây dựng từ đầu năm.

Bên cạnh đó chúng tôi tham gia các giải đấu cũng như là có những chu kỳ tập huấn, tập luyện phù hợp và tập trung vào nhiệm vụ quan trọng của năm nay, đó chính là giành vàng tại SEA Games. Hiện tại thì chúng tôi vẫn luôn luôn cố gắng chăm chỉ và với một quyết tâm cũng như tinh thần cao nhất hướng tới kỳ SEA Games diễn ra ở Thái Lan sắp tới.

Bạn là thần tượng của rất nhiều người, ngược lại bạn có thần tượng ai trong giới điền kinh của Việt Nam hay ở nước ngoài và những người đó giúp bạn học hỏi thêm được điều gì?

- Trước đây thì tôi có theo dõi và rất là yêu thích các đàn chị của mình chạy cự ly 3000m ở đội tuyển quốc gia. Và càng về sau này khi mà có nhiều điều kiện để theo dõi cũng như xem các giải đấu thì tôi theo dõi nhiều hơn, để thấy tinh thần của mọi người thi đấu cũng như là sự tập trung, quyết tâm của các VĐV dành cho mỗi một giải đấu của mình.

Bản thân tôi cũng đã học được rất nhiều khi mà thấy mọi người luôn luôn cố gắng và chăm chỉ như vậy. Tôi nghĩ rằng mỗi người đạt được một thành tích nào đó thì đó không phải là một con đường dễ dàng, mà ở vị trí nào đi chăng nữa thì mọi người cũng đều cần phải rèn luyện chăm chỉ, nỗ lực hết khả năng của mình.

Được biết bạn đã có tấm bằng thạc sĩ, vậy sau khi giải nghệ bạn sẽ theo đuổi công việc làm huấn luyện viên hay còn có mục tiêu cá nhân khác?

- Đúng là sau khi không còn thi đấu thể thao thành tích cao nữa thì tôi sẽ tiếp tục đam mê của mình bằng công tác huấn luyện và tôi mong muốn rằng mình sẽ góp phần đào tạo những lứa VĐV giỏi, đạt thành tích cao. Ở mỗi vai trò tôi đều kỳ vọng mình sẽ làm tốt, với mục tiêu giúp cho điền kinh Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung luôn phát triển hơn nữa.

VĐV Nguyễn Thị Oanh đã nhận được rất nhiều phần thưởng cao quý nhờ những đóng góp không mệt mỏi cho điền kinh Việt Nam (Ảnh: Quý Lượng).

Một câu hỏi cuối cùng, bạn có thích câu châm ngôn nào trong cuộc sống và châm ngôn đấy có ý nghĩa như thế nào với ước mơ và sự nghiệp thi đấu của bạn?

- Trong cuộc sống có rất nhiều những câu châm ngôn hay để tạo động lực cho mọi người. Tôi thì thường động viên mình rằng: “Không có con đường nào trải toàn hoa hồng nhưng bản thân ta hãy cứ bản lĩnh, cứ mạnh mẽ và chăm chỉ tiến tới ước mơ và mục tiêu của mình”. Tôi tin rằng mọi người sẽ tìm được trái ngọt cho chính mình bằng sự chăm chỉ đó.

Cảm ơn Nguyễn Thị Oanh về cuộc trò chuyện thú vị này!