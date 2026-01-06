Ai đang đầu tư vào Venezuela?

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington sẽ tiếp quản việc điều hành Venezuela trong giai đoạn chuyển tiếp dấy lên mối quan tâm lớn về cơ hội tái thiết tại quốc gia này.

Được biết, sức hấp dẫn của Venezuela đến từ trữ lượng dầu lên đến 300 tỷ thùng, đây là kho dự trữ dầu lớn nhất hành tinh, vượt qua cả Ả Rập Xê Út. Francisco Monaldi, chuyên gia năng lượng hàng đầu tại Đại học Rice (Mỹ), thừa nhận rằng hiếm có địa điểm nào trên bản đồ địa chất thế giới lại sở hữu khả năng gia tăng sản lượng ở quy mô khổng lồ đến vậy.

Trước khi ông Trump và doanh nghiệp Mỹ tỏ ý đầu tư, Venezuela thực tế là điểm đến của nhiều nhà đầu tư phương Tây, và sau đó là Trung Quốc, Nga.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), Venezuela từng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cao nhất đạt 6,2 tỷ USD vào năm 1997. Tuy nhiên, dòng vốn FDI đã dần giảm và chỉ còn 1,4 tỷ USD đến năm 2024. Một trong những yếu tố khiến dòng vốn phương Tây giảm đến từ chính sách của người đứng đầu theo hướng thu hẹp dòng vốn FDI. Ngoài ra, bất tiện về hệ thống cảng cùng với giai đoạn giá dầu giảm làm nản lòng các nhà đầu tư.

Hiện, các nhà đầu tư còn lại trên Venezuela chủ yếu có xuất thân từ Mỹ, có thể kể đến Coca Cola-FEMSA, Nestlé, Kraft, Mondelez International; Procter & Gamble, Chevron….

Venezuela trên bản đồ thế giới (Ảnh: IT).

Trong khi nhiều nhà đầu tư phương Tây rút lui, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ đã và đang trở thành những nhà đầu tư chủ chốt.

Theo The Straits Times, Trung Quốc hiện là chủ nợ lớn nhất của Venezuela với khoảng 12 tỷ USD trong khuôn khổ chương trình cho vay thế chấp bằng dầu của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (tính đến tháng 12/2025). Một nguồn tin đáng tin cậy cho hay, khoản nợ này là khoản "được bảo đảm bằng hàng hóa” lớn nhất của Trung Quốc hiện nay.

Trung Quốc còn được biết đến là một trong số các nhà đầu tư quan trọng tại Venezuela, xoay quanh các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, luyện kim.

Venezuela cũng đang có những chính sách cố gắng khôi phục lại dòng vốn đầu tư FDI. Chuyên gia đến từ Signum Global Advisors ước tính trong 5 năm tới, Venezuela có thể mở ra 500-750 tỷ USD cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài dầu khí, 2 lĩnh vực tiềm năng khác tại đây là xây dựng và du lịch.