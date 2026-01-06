Streamer PewPew lập thêm công ty riêng

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Hoàng Văn Khoa (tên thường gọi là PewPew), được biết đến là streamer (người phát sóng trực tiếp trên mạng) nổi tiếng, vừa thành lập Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ PewPew. Ông Hoàng Văn Khoa (sinh năm 1991) giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của công ty.

Công ty có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trụ sở tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là quảng cáo, ngoài ra còn có nhiều ngành nghề khác như sản xuất phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình; ghi âm và xuất bản âm nhạc; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; nhiếp ảnh; môi giới mua bán hàng hóa; biểu diễn nghệ thuật.

Trước đó, năm 2023, streamer PewPew đã thành lập Công ty TNHH Dịch vụ POPO, hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo. Vốn điều lệ của công ty là 500 triệu đồng. Ông Khoa là chủ sở hữu kiêm Giám đốc và Người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Thông tin về Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ PewPew (Ảnh: Chụp màn hình).

Đến tháng 11/2024, doanh nghiệp này tăng vốn lên 2 tỷ đồng, trong đó ông Khoa góp 1 tỷ đồng (50% vốn), bà Bùi Thị Liên Ngọc góp 1 tỷ đồng còn lại. Hiện, ông Khoa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, bà Ngọc giữ chức vụ Tổng giám đốc.

PewPew từng là du học sinh Australia, theo học chuyên ngành Kế toán. Trở về nước, PewPew được biết đến là streamer về game (điện tử) và gây ấn tượng với lối nói chuyện thẳng thắn, hài hước. Khác với các streamer nổi tiếng khác, PewPew có cuộc sống đời tư khá kín tiếng.

Trong những năm gần đây, anh dần rút khỏi hoạt động livestream thường xuyên, thay vào đó thử sức ở nhiều mô hình kinh doanh như chuỗi bánh mì, tiệm giặt là, bán hàng trực tuyến (livestream)...