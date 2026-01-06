Kinh doanh bao trùm: Cơ hội việc làm bền vững cho người khuyết tật

Ngày 6/1, hội thảo “Kinh doanh bền vững: Lợi thế mới - giá trị mới” do Cục phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp với Ban nghiên cứu và phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) diễn ra.

Kinh doanh bao trùm: Cơ hội lớn với người khuyết tật

Trình bày tham luận tại hội thảo, PGS.TS Lê Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo, Trường Đại học Ngoại thương (FIIS), cho biết theo Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP), doanh nghiệp kinh doanh bao trùm là doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người thu nhập thấp.

Các đơn vị này đưa người thu nhập thấp tham gia chuỗi giá trị của công ty với vai trò nhà cung cấp, nhà sản xuất, hoặc với vai trò là nhà phân phối, nhà bán lẻ, hoặc khách hàng, qua đó tạo ra giá trị cho người thu nhập thấp một cách bền vững.

Theo bà Hà, tại Việt Nam, nhiều chính sách đã được triển khai nhằm hỗ trợ và trao quyền kinh tế cho người khuyết tật thông qua đào tạo nghề, tạo việc làm, ưu đãi tín dụng và khuyến khích doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật. Tuy nhiên, quá trình thực thi trên thực tế vẫn gặp không ít rào cản.

Vận động viên tranh tài tại giải Vô địch quốc gia dành cho người khuyết tật (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Những hạn chế nổi bật gồm việc thiếu sự tích hợp đồng bộ về thể chế, nguồn lực và năng lực thực thi còn hạn chế, công tác truyền thông chính sách chưa hiệu quả, khoảng cách trong nhận thức về kinh doanh bao trùm đối với người khuyết tật, cùng với các thủ tục hành chính phức tạp và mức độ tiếp cận chính sách của người khuyết tật vẫn còn thấp…

Người khuyết tật không thiếu năng lực, chỉ thiếu cơ hội việc làm phù hợp

Bà Vũ Thị Quyên, CEO Công ty TNHH We-Edit Việt Nam, cho rằng, kinh doanh bao trùm là chiến lược phát triển bền vững. Bà lấy ví dụ tại doanh nghiệp mình, việc kinh doanh là “làm thật, KPI thật, lương thật” và sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn mà điều chỉnh lại các tiêu chuẩn cho phù hợp với năng lực của người khuyết tật. Doanh nghiệp cũng đối diện với không ít áp lực, từ deadline, chất lượng quốc tế, rào cản giao tiếp, thời gian đào tạo…

Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Giám đốc Hạnh Phúc của Tokyo Life, cho biết Việt Nam có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật, trong đó 2,5 triệu người có khả năng và mong muốn được lao động.

Theo bà Hạnh, hòa nhập thực chất chỉ có thể thành công khi được triển khai theo hướng 2 chiều. Theo bà, kinh doanh bao trùm không phải là sự hỗ trợ một chiều dành cho người khuyết tật, mà đòi hỏi sự thay đổi từ chính những người không khuyết tật trong doanh nghiệp.

Theo bà Lê Thị Thu Hà, tiềm năng của kinh doanh bao trùm đối với hòa nhập người khuyết tật là rõ ràng, nhưng để chuyển hóa thành tác động thực chất cần cụ thể hóa các tiêu chí, tăng cường điều phối liên ngành và gắn công tác giám sát, đánh giá (M&E) với các kết quả kinh tế - xã hội của người khuyết tật.

Hỗ trợ các vận động viên khuyết tật tham gia cuộc thi thể thao (Trịnh Nguyễn).

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc điều hành Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), cho biết nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn “dấn thân” với quyết tâm cao, tạo nên những lớp đi trước mở đường để các lớp doanh nghiệp tiếp theo tiếp tục chinh phục những bài toán khó.

Trong bối cảnh thị trường lao động nhiều biến động, bà chọn “sáng suốt” và “bền bỉ” là kim chỉ nam, bởi doanh nghiệp cần đủ sáng suốt để biến hành trình này thành một lợi thế, thay vì coi đó là khó khăn về yếu tố con người.