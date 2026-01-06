Tổng công ty Điện lực miền Nam và những dấu ấn nổi bật năm 2025

Giữ vững vai trò lãnh đạo, bảo đảm cung ứng điện an toàn - liên tục

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển quan trọng của EVNSPC trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Một trong những sự kiện nổi bật là việc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 21 người, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, cơ cấu theo đề án được Đảng ủy EVN phê duyệt, nhận được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ EVNSPC được Đảng ủy EVN trao Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm 2025.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ EVN, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ EVNSPC nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: EVNSPC).

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, EVNSPC đã triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành nhiệm vụ kép. Đơn vị vừa bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, vừa thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Trung ương và EVN.

Sản lượng điện thương phẩm toàn tổng công ty đạt 82,410 tỷ kWh, tăng 2,92% so với cùng kỳ theo cơ cấu sau sáp nhập. Điện lưới quốc gia được cấp đến 100% xã, thị trấn; tỷ lệ hộ dân có điện đạt 99,87%, trong đó khu vực nông thôn đạt 99,88%. Đến cuối năm 2025, có 580 xã đạt tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới.

EVNSPC tiếp tục đảm bảo cung cấp điện cho khu vực biển đảo, vận hành tuyến cáp ngầm xuyên biển 110kV cấp điện cho đặc khu Côn Đảo, thực hiện nhiệm vụ cấp điện cho đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Năm 2025, EVNSPC được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (Ảnh: EVNSPC).

Đơn vị cũng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba từ Đảng và Nhà nước, là sự ghi nhận cho bao thế hệ đã cống hiến, để EVNSPC tiếp tục thắp sáng niềm tin, khát vọng đóng góp cho sự phát triển bền vững miền Nam.

Bứt phá đầu tư xây dựng, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh khoa học - công nghệ

Năm 2025 ghi nhận bước bứt phá mạnh mẽ của EVNSPC trong công tác đầu tư xây dựng. Tổng công ty khởi công 1 công trình 220kV và 69 công trình 110kV; đóng điện 88 công trình 110kV, vượt kế hoạch EVN giao; hoàn thành 13 công trình tồn đọng kéo dài nhiều năm và 623 công trình lưới điện trung, hạ thế.

50 công trình lưới điện 110kV được đóng điện trước ngày 30/4/2025, lập thành tích 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng 50 năm xây dựng và phát triển EVNSPC.

Tổng giá trị giải ngân đạt 16.817 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay của EVNSPC, góp phần quan trọng nâng cao năng lực cung ứng điện tại khu vực phía Nam. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư thuần đạt 14.360 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch đầu năm và 102% kế hoạch EVN giao điều chỉnh.

EVNSPC vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kỹ thuật (Ảnh: EVNSPC).

Song song với đầu tư xây dựng, EVNSPC chủ động triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 60. Đến ngày 1/7/2025, tổng công ty hoàn thành sắp xếp 19 công ty điện lực cấp tỉnh còn 8 đơn vị theo địa giới hành chính mới; đồng thời thực hiện chuyển giao, tiếp nhận, sáp nhập và tái cơ cấu nhiều đơn vị thành viên, bảo đảm hoạt động sản xuất - kinh doanh không bị gián đoạn.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục được triển khai hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch, tăng tính trải nghiệm cho khách hàng với hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh, 100% dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4, thanh toán không dùng tiền mặt…

EVNSPC cũng thực hiện tốt các chỉ tiêu tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, công tác tiết kiệm điện; giữ vững cân đối tài chính, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Năm 2025 cũng là năm EVNSPC đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ. Nhiều giải pháp hiện đại như BIM, Scan to BIM, AI phân tích phóng điện cục bộ, dự báo phụ tải bằng mô hình tiên tiến được triển khai hiệu quả...

Tổng công ty có 117 sáng kiến được công nhận, trong đó có 5 sáng kiến cấp EVN và 1 đề tài khoa học cấp EVN nghiệm thu.

Cuối tháng 11/2025, EVNSPC cũng thần tốc khắc phục sự cố tuyến cáp ngầm 110kV, khôi phục cấp điện cho đặc khu Phú Quốc.

Lan tỏa giá trị nhân văn, chăm lo người lao động và cộng đồng

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, EVNSPC tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhà nước trụ cột tại khu vực phía Nam.

Trong năm 2025, tổng công ty dành gần 19 tỷ đồng từ việc không tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển để hỗ trợ xây dựng 315 căn nhà cho người nghèo; đồng thời vận động hơn 30 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa xây mới 500 căn nhà cho các hộ khó khăn.

Cán bộ công nhân viên EVNSPC đóng góp hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai; triển khai nhiều hoạt động tri ân khách hàng, sửa chữa điện miễn phí cho hộ nghèo, gia đình chính sách, góp phần lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp điện lực vì cộng đồng.

Năm 2025, EVNSPC hỗ trợ xây dựng hàng trăm căn nhà đến các hộ gia đình khó khăn về nhà ở (Ảnh: EVNSPC).

Xác định người lao động là tài sản quý giá nhất, EVNSPC tiếp tục triển khai nhiều chính sách chăm lo thiết thực cho hơn 17.000 cán bộ, công nhân viên.

Từ hỗ trợ nhà ở, thăm hỏi dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân đến các chương trình đối thoại định kỳ, Hội nghị Người lao động, EVNSPC xây dựng môi trường làm việc ổn định, nhân văn, tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến cho sự phát triển bền vững của “ngôi nhà chung EVNSPC”.