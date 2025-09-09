U23 Việt Nam liên tục bị phạm lỗi thô bạo trong trận đấu với Yemen

Tối 9/9, trên sân Việt Trì (Phú Thọ) đã diễn ra trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen, trong khuôn khổ bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2026. Đây là trận đấu cuối quyết định tới tấm vé đi tiếp của U23 Việt Nam, dù chỉ cần 1 điểm, nhưng Yemen là đối thủ sở hữu lối chơi rất khó chịu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ của chúng ta chủ động cầm bóng áp đặt lối chơi lên các cầu thủ đội khách.

U23 Yemen chủ động chơi rát, không ngần ngại phạm lỗi hay dùng tiêu xảo với các cầu thủ Việt Nam.

Trong cả hiệp thi đấu đầu tiên các cầu thủ của chúng ta gặp khó trong các đường lên bóng và không có pha dứt điểm nào đủ sức nặng lên khung thành của U23 Yemen.

Các pha bóng thô bạo của U23 Yemen diễn ra dày đặc khiến các cầu thủ trẻ của chúng ta liên tục nằm sân trong đau đớn.

Nhận thấy tình hình không ổn định, HLV Kim Sang Sik quyết định làm mới hàng công. Ông đưa ra ba sự thay đổi người liên tiếp, Văn Thuận, Đình Bắc và Thanh Nhàn được tung vào sân nhằm thay đổi thế trận.

U23 Việt Nam dần thi đấu khởi sắc, phút 54, Văn Thuận xử lý bóng quen thuộc bên phía cánh phải. Anh cầm bóng qua người để dứt điểm, tuy nhiên cú sút đã bị cầu thủ đội khách chặn lại.

Sau nhiều nỗ lực tấn công bàn thắng đã đến với U23 Việt Nam. Phút 70, từ pha phối hợp nhịp nhàng với Văn Thuận, Thanh Nhàn nhanh chóng thoát xuống, anh tung ra cú dứt điểm không thể cản phá đánh sập hàng phòng ngự U23 Yemen.

Bàn thắng mở tỷ số giải toả sức ép lớn cho U23 Việt Nam. Với cá nhân Thanh Nhàn, bàn thắng này đánh dấu sự trở lại của anh, khi anh bỏ lỡ giải U23 Đông Nam Á 2025 vừa qua vì chấn thương.

Sau bàn thắng mở tỷ số của đội nhà, các cổ động viên như mở hội trên khán đài.

Phút 86, sau tình huống va chạm với Đình Bắc, các cầu thủ U23 Yemen đã không giữ được bình tĩnh, lao vào xô xát với cầu thủ Việt Nam.

1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Với 3 điểm có được ở trận này, U23 Việt Nam đã kết thúc vòng loại với 3 trận toàn thắng và giành vé đến vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đây sẽ là lần thứ 6 liên tiếp U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết giải bóng đá châu lục.