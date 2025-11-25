Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ phát triển y tế thông minh, đưa AI vào khám chữa bệnh

Sự kiện phản ánh bước chuyển mạnh mẽ của ngành y tế Việt Nam trong hành trình đưa AI vào chẩn đoán, điều trị và quản lý chất lượng, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe hiện đại và chính xác hơn.

Theo TS.BS Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, hiện nay, ngành y tế đang đối mặt với nhiều thách thức: Nhu cầu nâng cao chất lượng điều trị, áp lực quá tải bệnh viện, đẩy mạnh tự chủ y tế, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong vận hành và lâm sàng.

Do đó, Sở Y tế luôn đề cao vai trò của nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực số; khuyến khích các đơn vị, trong đó có Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế nhằm tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo.

TS.BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại hội nghị (Ảnh: HM).

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ diễn ra trong hai ngày 20-21/11 với ba hội thảo tiền hội nghị, hai phiên toàn thể và ba phiên hội thảo chuyên đề. Các báo cáo trải rộng từ ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh, quản lý bệnh mạn tính, phục hồi chức năng đến dược lâm sàng, kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý chất lượng bệnh viện.

Ngay trong ngày đầu tiên, các hội thảo tiền hội nghị đã thu hút sự quan tâm với những chủ đề mang tính xu hướng như: “Hiện tại và tương lai của kỹ thuật chẩn đoán dựa vào AI trong bệnh lý tiêu hóa” - TS.BS Tomohiro Tada, Chủ tịch Trung tâm Nội soi tiêu hóa, Tokyo, Nhật Bản; “AI trong Phục hồi chức năng” - PGS. Korniloff Katariina, Phó giám đốc Viện Phục hồi chức năng, Đại học JAMK, Phần Lan.

Tại phiên toàn thể, loạt tham luận dẫn dắt xu hướng tiếp tục thu hút đại biểu, nổi bật như: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán y khoa” - TS. Nguyễn Phùng Anh, Viện Khoa học Quản lý dữ liệu, Đại học Y khoa Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc); “Ứng dụng công nghệ số trong quản lý bệnh mạn tính” - BS. Tsukiyama Hidekazu, Trưởng khoa Nội tiết - Chuyển hóa, Bệnh viện Tây Yokohama, Nhật Bản.

“Xu hướng mới trong cấp cứu: Từ hiện trường đến hồi sức nâng cao” - PGS.TS.BS Phạm Thị Ngọc Thảo, Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu TPHCM. Những nội dung này cho thấy sự đa dạng trong ứng dụng AI, không chỉ trong chẩn đoán mà còn trong quản lý bệnh mạn tính và hệ thống cấp cứu - hồi sức.

Ứng dụng AI trong lâm sàng là xu thế tất yếu trong kỷ nguyên y học hiện đại (Ảnh: HM).

Hội nghị cũng cho thấy năng lực nghiên cứu của đội ngũ bác sĩ trong hệ thống Hoàn Mỹ.

Một số đề tài được đánh giá cao về tính ứng dụng trong thực hành lâm sàng như: “Đánh giá kết quả can thiệp nội mạch điều trị túi phình mạch não” - ThS.BS.CKI Phạm Định Chương, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn; “Đặc điểm và giá trị tiên lượng biến cố tim mạch của biến thể gen AGTR1 A1166C ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp” - ThS.BSNT.CKI Nguyễn Phương Anh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn; “Lipid huyết thanh với nguy cơ mắc 12 loại ung thư theo giới và dân tộc” - TS Nguyễn Thiện Minh, ĐH Y Dược TPHCM. Các nghiên cứu này mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị các bệnh lý tim mạch, đột quỵ và ung thư, những nhóm bệnh vẫn là gánh nặng lớn tại Việt Nam.

Hội nghị quy tụ hơn 300 chuyên gia y tế trong và ngoài nước (Ảnh: HM).

Tại hội nghị, bà Huỳnh Bích Liên, Tổng giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong mô hình chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Theo bà, AI không chỉ là một công cụ hỗ trợ, mà là chất xúc tác quan trọng giúp nâng tầm năng lực chuyên môn, mở rộng cơ hội học thuật và kết nối hợp tác trong toàn hệ thống. Việc ứng dụng công nghệ vào thực hành lâm sàng chính là nền tảng để Hoàn Mỹ hiện thực hóa tầm nhìn về chăm sóc sức khỏe toàn diện, chất lượng và bền vững.

Sở Y tế khuyến khích các đơn vị tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế nhằm tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo (Ảnh: HM).

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu Hoàn Mỹ, cho biết: “Chúng tôi mong muốn mang đến một diễn đàn - nơi tri thức và công nghệ gặp gỡ, để mỗi sáng kiến, mỗi ứng dụng kỹ thuật cao đều hướng đến mục tiêu cao nhất - vì sự an toàn và sức khỏe của người bệnh”.

Đồng thời bà cũng nhấn mạnh, dù AI mở ra nhiều cơ hội mới, nhưng giá trị cốt lõi vẫn nằm ở việc ứng dụng công nghệ dựa trên nền tảng y đức, chuẩn mực chuyên môn và lấy người bệnh làm trung tâm.

Trải qua 10 kỳ tổ chức, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ đã trở thành điểm hẹn học thuật lớn trong ngành y tế Việt Nam. Mỗi năm, hàng trăm báo cáo được tuyển chọn, phản biện chặt chẽ trước khi trình bày nhằm đảm bảo tính ứng dụng và giá trị chuyên môn cao.

Hội nghị 2025 tiếp tục cho thấy cam kết của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ trong việc đầu tư nghiên cứu - đào tạo, thúc đẩy đổi mới và đồng hành cùng sự phát triển của y học Việt Nam trong kỷ nguyên số.