Đơn vị sự nghiệp trích 40% số thu để tạo nguồn cải cách tiền lương (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Tại kỳ họp thứ 5 khoá X (nhiệm kỳ 2021-2026), HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết quy định về tỷ lệ trích nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có số thu lớn do thành phố quản lý.

Quy định này được áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên (trừ các đơn vị sự nghiệp y tế công lập) thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo cơ chế, chính sách đặc thù.

Theo đó, các đơn vị này thực hiện trích 40% số thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương. Nguồn này để thực hiện điều chỉnh tiền lương theo lộ trình, các nội dung chi phải sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương và chi thu nhập tăng thêm.

Sau khi các đơn vị đã thực hiện trích 40% số thu được để lại theo chế độ cộng với các nguồn cải cách tiền lương khác vẫn không đủ thì ngân sách nhà nước bố trí phần chênh lệch thiếu để chi thu nhập tăng thêm.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện các nội dung trên mà không đề xuất ngân sách nhà nước cấp thì đơn vị được quyết định tỷ lệ trích nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương theo nhu cầu của đơn vị.

Quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày 24/11. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập do TPHCM (trước sáp nhập) quản lý, đang thực hiện trích nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương theo tỷ lệ quy định tại Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND của HĐND TPHCM thì tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/12.