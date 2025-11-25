Chủ quán cơm làm điều bất ngờ khi gặp đoàn từ thiện hướng về miền Trung

Người dân từng bị ngập lụt tiếp tục hành trình hỗ trợ

Nhóm thiện nguyện ở tỉnh Thái Nguyên từng chịu cảnh ngập lụt cách đây không lâu tiếp tục gom nhu yếu phẩm chuyển vào miền Trung đang bị ảnh hưởng do thiên tai.

Trên hành trình thiện nguyện kéo dài hơn 20 giờ đó, nhóm của chị Nguyễn Nhật Hạ (ở Thái Nguyên) gặp được nhiều điều khiến ai nấy trong đoàn đều cảm kích.

Trước đó 1 tuần, nhóm này gồm 11 người bàn bạc mua nhu yếu phẩm, chăn màn chuyển vào miền Trung ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng do ngập lụt. Biết được tấm lòng hảo tâm, nhiều người địa phương cũng gửi gắm qua đoàn từng thùng mì tôm, bao gạo.

Ngày 24/11, một xe tải chở 2 tấn gạo, mì tôm, bánh, chăn màn cùng 3 xe bán tải chở bánh chưng, đồ ăn nhanh được xuất phát từ phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên). Chính người dân nơi đây cũng từng chịu cảnh ngập lụt cách đây 1 tháng.

Dự kiến di chuyển đến trạm dừng nghỉ ở tỉnh Ninh Bình, đoàn chị Hạ sẽ dừng chân ăn tối. Tuy nhiên do có 1 xe đi vượt quá, nên mọi người quyết định tìm quán ăn ven đường để lót dạ.

Mâm cơm miễn phí của chủ quán ở Ninh Bình (Ảnh: NVCC).

"Chúng tôi vào quán cơm bình dân và gọi đồ ăn như thường lệ. Sau khi ăn uống xong, chúng tôi thanh toán thì thật bất ngờ nhận được thông báo của chủ quán sẽ mời hoàn toàn bữa ăn này", chị Hạ kể lại.

Theo chị này, chủ quán có chia sẻ do biết là đoàn thiện nguyện nên muốn san sẻ, tiếp sức để nhóm tiếp tục hành trình mang điều tốt lành đến bà con vùng ngập lụt.

Từ hành động này của chủ quán ở tỉnh Ninh Bình, ai nấy đều cảm thấy tình người ấm áp, đùm bọc, san sẻ trong khó khăn, hoạn nạn của người dân Việt Nam. Ai có của giúp của, ai có sức giúp sức để giúp người dân miền Trung vơi bớt đi những khó khăn lúc này.

Chặng đường dài của các thành viên trong nhóm bỗng bớt mệt nhọc, được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục hành trình hướng đến khu vực tỉnh Phú Yên cũ.

"Những lúc như thế này, tôi mới cảm nhận được sự đùm bọc, tình đồng bào của người dân Việt Nam thật lớn lao", chị Hạ chia sẻ.

Đoàn thiện nguyện của chị bố trí 3 người trên xe thay nhau lái. Nhóm này tính toán sẽ di chuyển một mạch, làm sao để đi nhanh nhất đến khu vực bà con đang cần hỗ trợ nhu yếu phẩm hằng ngày.

Đoàn xe từ thiện của nhóm chị Hạ (Ảnh: NVCC).

Đến sáng nay, nhóm của chị Hạ cũng nhận được hỗ trợ nước uống khi dừng chân tại một quán nước ở tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ có những hành trình thiện nguyện trong những ngày này, chị Hạ mới có những trải nghiệm đầy trân quý về người dân khắp mọi miền Tổ quốc.

"Cho đi cũng không nghĩ nhiều"

Anh Nguyễn Quốc Dương - chủ quán cơm bình dân ở phường Tam Hiệp, Ninh Bình - bất ngờ khi nhận được những lời cảm ơn của nhóm chị Hạ đăng tải trên mạng xã hội.

Chị Hạ viết: "Bữa cơm 0 đồng nhưng tấm lòng lại "đầy". Cảm ơn những người cho đi không cần phô trương".

Mở quán cơm cách đây vài năm, anh Dương thú thực những đoàn thiện nguyện đi qua quán không nhiều. Tuy nhiên vài năm trở lại đây nhiều tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bất kỳ đoàn nào ghé qua đều được anh chuẩn bị những bữa cơm đầy đặn nhưng hoàn toàn miễn phí.

Vì vậy, đoàn thiện nguyện của tỉnh Thái Nguyên đi hỗ trợ đồng bào miền Trung được nhận bữa cơm 0 đồng không phải là đoàn đầu tiên.

"Thật ra tôi cũng không nghĩ nhiều, trong thâm tâm mình nghĩ nên chia sẻ trong lúc này là mình làm", anh Dương kể.

Không có điều kiện trực tiếp tham gia các đoàn từ thiện, nhưng bằng cách hỗ trợ những bữa cơm dọc đường đi của anh Dương khiến cho đoàn chị Hạ vô cùng cảm kích. Chính những hành động nhỏ, thiết thực này tiếp thêm động lực cho người dân cùng chung tay giúp đỡ đồng bào lúc gian khó.