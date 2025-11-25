Casio ra mắt máy tính để bàn Comfy JT-200T: Thể hiện tầm nhìn dài hạn với ESG

Casio cho biết JT-200T được thiết kế lại gần như toàn bộ với một triết lý phát triển mới: “Thân thiện hơn với con người, phong cách sống và tương lai”. Triết lý này được cụ thể hóa ngay từ vật liệu: 59% thân máy được làm từ nhựa tái chế chọn lọc, kết hợp khoáng mica trắng - xám để tạo hiệu ứng bề mặt có hạt nhẹ, vừa tự nhiên vừa sang trọng.

Ở phân khúc thiết bị văn phòng, đây là tỷ lệ vật liệu tái chế hiếm thấy, thể hiện nỗ lực giảm phát thải và tối ưu vòng đời vật liệu của Casio.

Sản phẩm máy tính để bàn với thiết kế mới, vật liệu tái chế và công năng tối ưu (Ảnh: Casio).

Bề mặt máy được hoàn thiện theo kỹ thuật shibori của Nhật Bản, đây là kỹ thuật tạo vân nhám trên bề mặt vỏ máy tính, nhằm chống trầy xước và tăng độ bám tay, cho cảm giác cầm rất tự nhiên.

Comfy JT-200T cũng nằm trong lộ trình cắt giảm nhựa của Casio, sau khi hãng đã loại bỏ hoàn toàn bao bì nhựa từ năm 2023, chuyển sang sử dụng 100% giấy tái chế và giúp giảm tới 81% lượng nhựa tiêu thụ mỗi năm.

Những thay đổi này cho thấy Casio không chỉ áp dụng ESG ở khẩu hiệu, mà đưa ESG thành tiêu chuẩn sản xuất mới.

Đại diện Casio chia sẻ hy vọng Comfy sẽ trở thành chuẩn mực máy tính mới, và được yêu thích lâu dài (Ảnh: Casio).

Dù thay đổi mạnh ở thiết kế, Comfy JT-200T vẫn giữ nguyên bản sắc Casio vốn đã quen thuộc với hàng triệu người dùng toàn cầu. Hãng giữ bố cục phím truyền thống, độ nảy phím tối ưu và độ chính xác khi nhập liệu - những yếu tố đã làm nên danh tiếng Casio suốt nhiều thập kỷ.

Các chi tiết nhỏ cũng được làm mới theo ngôn ngữ tối giản, tấm pin mặt trời được dời sang cạnh hông thân máy để giữ mặt trước gọn gàng, phông chữ lấy cảm hứng từ chiếc Casio Mini 1972 tạo cảm giác vừa công nghệ vừa hoài niệm.

Một trong những điểm cải tiến đáng giá là chân đế gập thông minh, tạo góc nghiêng 8 độ, nâng cao tốc độ nhập liệu và giữ tư thế tự nhiên cho người dùng dù ngồi bàn hay đứng quầy.

Phần cao su chống trượt được đúc liền vào thân máy, giúp thiết bị bền bỉ hơn trong môi trường sử dụng cường độ cao như văn phòng, cửa hàng, siêu thị hay quầy thanh toán.

Comfy JT-200T có chân đế có thể gập phẳng khi mang theo, và mở ra tạo độ nghiêng tối ưu khi sử dụng dù người dùng đang đứng hay ngồi làm việc (Ảnh: Casio).

Bên cạnh yếu tố bền vững và thiết kế tối giản, Comfy JT-200T còn gây ấn tượng ở chính giá trị sử dụng - điểm quan trọng nhất đối với người dùng chuyên nghiệp. Máy tích hợp tính năng giờ/phút/giây hỗ trợ tính toán thời gian chính xác.

Tính năng tính thuế TAX+/TAX- hữu ích cho nghiệp vụ kế toán - bán lẻ; và tính năng % nâng cao, phù hợp tính giá trị tăng/giảm, lợi nhuận, chiết khấu…

Những tính năng này khiến JT-200T trở thành lựa chọn phù hợp cho dân văn phòng, cửa hàng, quán cà phê, shop thời trang và cả những người theo đuổi phong cách sống tối giản.

Sự ra đời của Comfy JT-200T trùng thời điểm Casio kỷ niệm 60 năm chiếc máy tính điện tử đầu tiên ra đời. Với sản phẩm này, Casio gửi đi thông điệp rõ ràng: tương lai của thiết bị điện tử không chỉ nằm ở công nghệ, mà phải gắn liền với trách nhiệm môi trường và trải nghiệm người dùng.

Tại Việt Nam, Comfy JT-200T được phân phối bởi BITEX - đối tác chính thức của Casio hơn ba thập kỷ năm qua. Bên cạnh hệ thống phân phối rộng khắp, BITEX áp dụng chính sách bảo hành 7 năm, 1 đổi 1 trong năm đầu tiên do lỗi nhà sản xuất - một trong những chế độ bảo hành tốt nhất thế giới trong ngành máy tính cầm tay.

Sự kết hợp giữa Casio và BITEX cho thấy nỗ lực đưa tiêu chuẩn ESG trở thành trải nghiệm thực tế cho người dùng, thể hiện rõ trong từng chi tiết của CASIO Comfy JT-200T, từ vật liệu tái chế, thiết kế đến công năng phục vụ công việc hằng ngày.