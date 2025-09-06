U23 Yemen thắng Bangladesh, gây áp lực lên U23 Việt Nam
(Dân trí) - U23 Yemen giành chiến thắng sát nút 1-0 trước U23 Bangladesh. Kết quả này giúp cho đội bóng Tây Á gây áp lực lên U23 Việt Nam ở bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2026.
Trận đấu giữa U23 Yemen và U23 Bangladesh diễn ra chiều nay (6/9), trên sân Việt Trì (Phú Thọ). U23 Yemen được đánh giá cao hơn, nhưng họ gặp nhiều khó khăn trước đội bóng trẻ Bangladesh chơi không ngại va chạm.
Cũng phải nói thêm rằng U23 Yemen chơi không thật sự sắc nét trong trận đấu này. Họ rất ít tạo được các pha phối hợp nhóm gắn bó, đủ để làm xáo trộn hàng thủ U23 Bangladesh.
Thế trận trên sân chỉ dễ dàng hơn cho U23 Yemen từ phút 87, sau khi đội trưởng Rahman Jony của U23 Bangladesh nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân.
Chơi trong thế hơn người, U23 Yemen đẩy cao đội hình tấn công dồn dập, để rồi đến phút bù giờ thứ 4 của hiệp hai, đội bóng trẻ Tây Á tìm được bàn thắng.
Esam Al-Awami sút bóng trong khu vực 16m50 của U23 Bangladesh, ghi bàn duy nhất, ấn định chiến thắng 1-0 cho U23 Yemen.
Chiến thắng có phần may mắn này của U23 Yemen giúp cho họ có trọn vẹn 6 điểm sau hai trận, với hiệu số bàn thắng bại 3-1. U23 Yemen tạm vượt qua U23 Việt Nam để dẫn đầu bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2026.
Tuy nhiên, có thể đội bóng Tây Á không giữ được vị trí này lâu, nếu như U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore trong trận đấu diễn ra muộn hơn vào 19h tối nay, cũng trên sân Việt Trì.
Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn