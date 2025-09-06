U23 Yemen thắng Bangladesh, gây áp lực lên U23 Việt Nam

U23 Yemen đánh bại U23 Bangladesh 1-0

Trận đấu giữa U23 Yemen và U23 Bangladesh diễn ra chiều nay (6/9), trên sân Việt Trì (Phú Thọ). U23 Yemen được đánh giá cao hơn, nhưng họ gặp nhiều khó khăn trước đội bóng trẻ Bangladesh chơi không ngại va chạm.

U23 Yemen gặp nhiều khó khăn trước U23 Bangladesh (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Cũng phải nói thêm rằng U23 Yemen chơi không thật sự sắc nét trong trận đấu này. Họ rất ít tạo được các pha phối hợp nhóm gắn bó, đủ để làm xáo trộn hàng thủ U23 Bangladesh.

Thế trận trên sân chỉ dễ dàng hơn cho U23 Yemen từ phút 87, sau khi đội trưởng Rahman Jony của U23 Bangladesh nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân.

Chơi trong thế hơn người, U23 Yemen đẩy cao đội hình tấn công dồn dập, để rồi đến phút bù giờ thứ 4 của hiệp hai, đội bóng trẻ Tây Á tìm được bàn thắng.

U23 Yemen giành chiến thắng nhọc nhằn (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Esam Al-Awami sút bóng trong khu vực 16m50 của U23 Bangladesh, ghi bàn duy nhất, ấn định chiến thắng 1-0 cho U23 Yemen.

Chiến thắng có phần may mắn này của U23 Yemen giúp cho họ có trọn vẹn 6 điểm sau hai trận, với hiệu số bàn thắng bại 3-1. U23 Yemen tạm vượt qua U23 Việt Nam để dẫn đầu bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2026.

Tuy nhiên, có thể đội bóng Tây Á không giữ được vị trí này lâu, nếu như U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore trong trận đấu diễn ra muộn hơn vào 19h tối nay, cũng trên sân Việt Trì.