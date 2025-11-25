Nga dồn lực khép "miệng túi" ở Pokrovsk, Ukraine quyết liệt phản kích

Ukraine phản kháng quyết liệt trước đà vây bọc của Nga (Ảnh: Reuters).

Lực lượng Nga đang tiếp tục nỗ lực khép "miệng túi" Pokrovsk - Myrnohrad ở tỉnh Donetsk, trong khi quân đội Ukraine phản kích và cố thủ bên trong các thị trấn, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW).

Nga đang gia tăng đà tiến công từ phía bắc, tăng cường sử dụng UAV, nhưng các cuộc phản công và sự kháng cự ở tiền tuyến của Ukraine vẫn diễn ra mạnh mẽ trên nhiều hướng.

Khi cuộc chiến Nga - Ukraine đang tiếp diễn, thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, tiếp tục là tâm điểm của các cuộc tiến công trên bộ dữ dội nhất của Nga trong nhiều tháng.

ISW cho biết, Nga đang tìm cách khép miệng túi từ phía bắc. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy quân đội Nga đã tiến vào khu vực phía bắc Rodynske, phía bắc Pokrovsk. Một đoạn tư liệu khác cùng ngày cho thấy lực lượng Ukraine tập kích các đơn vị Nga ở phía bắc Pokrovsk.

Một blogger thân Nga nói rằng Moscow đang tiến hành các hoạt động tác chiến ở Pokrovsk và đã thiết lập một “vùng sát thương” giữa thành phố Pokrovsk và làng Krasnyi Lyman. Khu vực này đã trở nên dày đặc với UAV chiến thuật và trinh sát. Các đợt tiến công cũng đang gia tăng cường độ ở Myrnohrad và các tổ lái UAV của Nga đã tiến vào thị trấn.

Tới nay, theo các chuyên gia, phần lớn khu vực Pokrovsk-Myrnohrad nhiều khả năng vẫn là một “vùng xám” tranh chấp, khi 2 bên vẫn giằng co, chưa thể kiểm soát hoàn toàn.

Lực lượng Ukraine vẫn hiện diện trong và quanh Pokrovsk. Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 cho biết rằng giao tranh tiếp tục diễn ra ở trung tâm Pokrovsk, với việc quân Ukraine ngăn lực lượng Nga tập hợp đủ sức mạnh để tiến xa hơn về phía bắc.

Truyền thông Nga cũng thừa nhận Ukraine vẫn tiếp tục hiện diện ở khu vực, bất chấp các nỗ lực vây bọc của Nga.

Cục diện mặt trận Donetsk đang căng thẳng (Ảnh: ISW).

Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO) của Ukraine tuyên bố đã tung nhiều cuộc tập kích bằng UAV vào các vị trí và trung tâm hậu cần của Nga liên quan đến chiến dịch Pokrovsk. UAV Ukraine đánh trúng một điểm cao do Nga kiểm soát tại một khu công nghiệp ở Pokrovsk, nơi lính bắn tỉa Nga đã thiết lập vùng kiểm soát hỏa lực.

Ukraine cũng tập kích nhằm vào Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 336 của Hạm đội Baltic ở phía đông bắc Pokrovsk, nơi họ đang cố khép phần phía bắc của miệng túi.

SSO cũng ghi nhận các cuộc tập kích UAV vào một kho đạn UAV của Nga và điểm tập trung quân thuộc Trung đoàn Xe tăng số 6 của Sư đoàn Xe tăng số 90 ở Sontsivka, cách Pokrovsk khoảng 27km về phía nam.

Một kho hậu cần khác bị đánh trúng ở Dokuchayevsk, cách Pokrovsk 71km về phía đông nam, nơi được Nga dùng để lưu trữ và phân phối tiếp tế cho các đơn vị tấn công trong khu vực.

ISW đánh giá rằng Nga nhiều khả năng sẽ giành được quyền kiểm soát Pokrovsk và Myrnohrad, dù thời điểm và tác động vẫn chưa rõ ràng.

Việc Ukraine cố thủ ở mặt trận này diễn ra trong bối cảnh các bên đang tìm cách nối lại đàm phán về một thỏa thuận hòa bình tiềm tàng. Vì vậy, Ukraine được cho sẽ kiên quyết bám trụ tới cùng, để thể hiện cho các đồng minh thấy họ có khả năng phòng thủ và giành lại lãnh thổ.

ISW nhấn mạnh rằng để giành được phần còn lại của tỉnh Donetsk, đặc biệt là các thành phố thuộc “Vành đai Pháo đài” được gia cố dày đặc hơn ở phía tây, sẽ cần nhiều năm giao tranh ác liệt.