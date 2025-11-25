Kỷ luật cảnh cáo thầy giáo nhắn tin thân mật với nữ sinh

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, hình thức xử lý kỷ luật này đã được hội đồng kỷ luật thống nhất sau khi làm việc và xem xét tính chất sự việc.

Cụ thể, thầy N.V.T. đã nhắn tin qua điện thoại với một nữ sinh lớp 10 đang học tại trường với những nội dung, lời lẽ thân mật không phù hợp với chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

Trước đó, theo báo cáo của Trường THPT Rạch Kiến (xã Rạch Kiến) ngày 20/10, bà V.T.K.C. (Phó Hiệu trưởng nhà trường) nhận được tin nhắn từ bà P.T.H.L. (giáo viên của trường), phản ánh việc em N.T.T.L. (lớp 10A7) bị một giáo viên nam “làm chuyện xấu”.

Phụ huynh vào trường hành hung thầy giáo nhắn tin với nữ sinh (Ảnh: An Huy).

Ngày 21/10, bà C. mời em L. lên phòng làm việc để tìm hiểu. Em L. cho biết thầy N.V.T. (giáo viên môn giáo dục quốc phòng) có nhắn tin thân mật và từng có hành động đụng chạm cơ thể em. Em mong muốn sự việc dừng lại để yên tâm học tập.

Bà C. đã động viên, đề nghị em L. viết bản tường trình và trình bày nguyện vọng. Ban giám hiệu cũng làm việc với thầy T., yêu cầu chấm dứt hành vi, không để sự việc tái diễn.

Ngày 22/10, tại buổi làm việc, sau khi nghe đọc bản tường trình của học sinh, thầy T. thừa nhận có nhắn tin thân mật qua lại nhưng phủ nhận việc có hành động đụng chạm. Thầy nhận lỗi, viết bản kiểm điểm và cam kết chấm dứt liên lạc với học sinh.

Sau đó, Ban tư vấn học đường trao đổi lại với em L., em đồng ý với hướng xử lý của nhà trường.

Đến 14h25 ngày 27/10, hai người phụ nữ (trong đó có mẹ ruột của em L.) đến trường xin bảo vệ cho vào với lý do “trao đổi việc học của con”. Tuy nhiên, khi được vào khuôn viên trường, hai người này xông thẳng đến phòng thiết bị, hành hung thầy T. và những người can ngăn.

Nhà trường đã lập tức báo Công an xã Rạch Kiến đến xử lý. Lực lượng công an có mặt ngay sau đó, làm việc với Ban giám hiệu và hai phụ nữ liên quan.

Ngày 28/10, Công an xã tiếp tục mời phụ huynh, em L. cùng ba học sinh khác (bạn của L.) đến làm việc để xác minh việc đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội.