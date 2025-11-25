"Tôi nằm viện lòng không yên vì ngoài kia bà con đang chờ"

Ngày 25/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng bằng khen cho Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh, cán bộ máy tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) khi thực hiện nhiệm vụ cứu người trong mưa lũ.

Những ngày nước lũ vừa qua, khu phố 6, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) gần như bị cô lập hoàn toàn. Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh cùng tổ công tác gồm 4 người được giao nhiệm vụ tiếp cận khu vực này để hỗ trợ người dân.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Biên phòng tỉnh Gia Lai thăm, động viên và tặng Bằng khen đối với Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh tại bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Thắng).

Quá trình làm nhiệm vụ, nước chảy xiết khiến ca nô khó vào sâu trong khu dân cư, đơn vị của anh Thinh phải buộc dây an toàn vào người, bơi ngược dòng để kéo ca nô áp sát từng nhà.

Khi đang dò đường trong dòng nước đục, Thiếu tá Thinh bất ngờ bị vật sắc nhọn cắt vào khiến bàn chân trái rách sâu. Dù bị thương, anh chỉ kịp xé áo buộc lại rồi tiếp tục hỗ trợ đồng đội đưa người dân ra ngoài an toàn trước khi được chuyển viện cấp cứu.

“Khi cứu người dân cũng như lúc bị thương tôi luôn có đồng đội bên cạnh. Khi vào bệnh viện đã thấy chỉ huy đơn vị và quân y chờ sẵn, tôi cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh. Tôi nằm viện nhưng lòng không yên vì ngoài kia bà con đang chờ, anh em đơn vị phải đối mặt với hiểm nguy”, Thiếu tá Thinh chia sẻ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vượt lũ đưa hàng cứu trợ đến người dân bị cô lập (Ảnh: Công Cường).

Suốt đợt lũ, Thiếu tá Thinh cùng đồng đội 8 lần đưa ca nô vào vùng ngập sâu, giải cứu 55 người và vận chuyển lương thực, nước uống, thuốc men cho 75 hộ dân bị cô lập.

Trước những đóng góp này, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng bằng khen ghi nhận tinh thần quả cảm và sự cống hiến thầm lặng của anh trong đợt mưa lũ vừa qua.