U23 Việt Nam toàn thắng vòng loại, HLV Kim Sang Sik vẫn chưa hài lòng

Đánh bại U23 Yemen, U23 Việt Nam giành vé dự giải U23 châu Á 2026

Ngoài thành tích toàn thắng, U23 Việt Nam còn đảm bảo thành tích giữ sạch lưới qua 3 trận ở vòng loại U23 châu Á 2026, lần lượt gặp U23 Bangladesh (2-0), Singapore (1-0) và Yemen (1-0).

HLV Kim Sang Sik hé lộ những điều cần cải thiện của U23 Việt Nam trong thời gian tới (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Sau trận đấu với U23 Yemen trên sân Việt Trì (Phú Thọ) tối nay (9/9), HLV Kim Sang Sik nói: “Về trận đấu vừa rồi, tôi dự định sẽ thay 3 cầu thủ trong hiệp hai, nhưng mọi thứ không đi theo kế hoạch. Thế nên, tôi buộc phải thực hiện việc điều chỉnh nhân sự ngay trong hiệp đấu đầu tiên”.

“Đến nửa sau của trận đấu, tôi cũng có một số thay đổi tiếp theo về mặt chiến thuật và giúp đội tuyển U23 Việt Nam có được chiến thắng”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Tại vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam thường xuyên thay đổi đội hình xuất phát qua từng trận đấu, khiến cho đối thủ và người hâm mộ trong nước rất khó đoán đội hình xuất quân của đội bóng trong tay HLV Kim Sang Sik qua từng trận.

U23 Việt Nam toàn thắng tại vòng loại (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Về vấn đề này, vị HLV người Hàn Quốc giải thích: “3 trận đấu của vòng loại giải châu Á diễn ra trong thời gian ngắn (từ ngày 3/9 đến 9/9), vì vậy tôi buộc phải xoay tua, luân phiên đội hình để các cầu thủ có thể trạng tốt nhất”.

“Kết thúc những trận đấu đã qua, tôi đã rút ra những điểm cần cải thiện, như việc phải giúp các chân sút của tôi điềm tĩnh hơn trong các pha dứt điểm.

Tôi cũng nói với các cầu thủ rằng chúng ta có hai tháng để chuẩn bị cho SEA Games 33 (diễn ra tháng 12 ở Thái Lan) và họ cần nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Từng cầu thủ phải trau dồi kỹ năng để bước vào Đại hội thể thao Đông Nam Á với phong độ tốt nhất”, vẫn là lời của HLV Kim Sang Sik.

Sau vòng loại giải U23 châu Á 2026, các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ trở về CLB chủ quản của từng người, tham dự V-League 2025-2026. Dự kiến, vào tháng 11, đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ tập trung, chuẩn bị cho SEA Games 33.

Riêng vòng chung kết giải U23 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 1/2026, tại Saudi Arabia.