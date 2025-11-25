Cháy điểm tập kết mút xốp tại cổng công ty ở Hải Phòng
(Dân trí) - Đám cháy tại khu vực tập kết mút xốp phế liệu ở cổng Công ty CCTY Việt Nam sáng 25/11 được lực lượng PCCC dập tắt kịp thời, không gây cháy lan.
Theo Công an Hải Phòng, sáng 25/11, khu vực tập kết mút xốp phế liệu tại cổng Công ty TNHH CCTY Việt Nam, đơn vị thi công chính là Công ty TNHH Xây dựng Hoa Việt, ở phường Đông Hải, Hải Phòng xảy ra cháy
Cụ thể, hồi 8h08 cùng ngày, sau khi nhận được tin báo, Trung tâm 114 điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 cùng hai xe chữa cháy tới hiện trường triển khai kiểm tra và xử lý tàn lửa.
Qua kiểm tra, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 xác định khu vực cháy không có nguy cơ lan sang các vị trí lân cận, đảm bảo an toàn cho công trình và môi trường xung quanh.
Trước đó, đám cháy đã được Đội PCCC chuyên ngành Khu công nghiệp Nam Đình Vũ dập tắt kịp thời.