Đánh bại U23 Yemen, U23 Việt Nam giành vé dự giải U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với U23 Yemen vào tối 9/9 tại sân vận động Phú Thọ, thuộc lượt trận cuối cùng của bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2026. Chỉ cần một trận hòa, U23 Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp, nhưng HLV Kim Sang Sik không chủ định cầm hòa đối thủ. Sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam tràn lên tấn công và tạo được thế trận tốt về phía đối thủ, U23 Yemen đã chủ động chơi phòng thủ chặt chẽ bên phần sân nhà.

U23 Việt Nam chủ động dâng cao đội hình chơi tấn công trước U23 Yemen (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Mặc dù kiểm soát bóng tốt hơn nhưng U23 Việt Nam không thể tiếp cận khung thành đội khách khi hàng thủ U23 Yemen thi đấu chặt chẽ. Nhận thấy bộ ba tấn công Văn Khang, Ngọc Mỹ và Quốc Việt không thi đấu tốt, HLV Kim Sang Sik đã quyết định thay người ở phút 40 khi đưa Thanh Nhàn, Văn Thuận và Đình Bắc vào sân.

Trong khoảng thời gian dài của hiệp một, U23 Yemen không tạo được những đợt phản công tốt. Tuy nhiên, đội khách đã khiến Trung Kiên phải trổ tài ở cuối hiệp một sau một tình huống phạt góc và cầu thủ U23 Yemen đã đánh đầu đưa bóng hướng về khung thành U23 Việt Nam.

Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam đã không còn dâng cao tấn công, ưu tiên cho hàng thủ, vì vậy trận đấu diễn ra cân bằng và có phần nhạt nhòa. Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 70, Thanh Nhàn và Văn Thuận đã phối hợp bật tường để rồi Thanh Nhàn dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu.

Các cầu thủ U23 Việt Nam chia vui cùng Thanh Nhàn (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trong khoảng thời gian còn lại, U23 Yemen không gây được áp lực khi U23 Việt Nam chủ động chơi phòng thủ. Bảo vệ được chiến thắng 1-0, U23 Việt Nam đã kết thúc vòng loại với thành tích toàn thắng cả 3 trận và giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đây sẽ là lần thứ 6 liên tiếp U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết giải bóng đá châu lục.

