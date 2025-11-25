Hơn người vẫn thua, Man Utd ôm hận trước Everton ngay trên sân nhà

Everton đã giành hai chiến thắng liên tiếp đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này khi hạ Man Utd 1-0, đồng thời chấm dứt chuỗi 4 trận thắng trên sân nhà của "Quỷ đỏ" tại Old Trafford, dù phải chơi thiếu người ngay từ những phút đầu.

Sau màn nhập cuộc đầy hứa hẹn, trận đấu bất ngờ rẽ theo hướng khó lường khi trọng tài Tony Harrington rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Idrissa Gueye vì đấm vào mặt đồng đội Michael Keane trong một pha va chạm nội bộ ở phút 13 khiến Everton chỉ còn 10 người trên sân.

Idrissa Gueye bị truất quyền thi đấu (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Man Utd không thể tận dụng lợi thế quân số, và họ bị dội gáo nước lạnh ở phút 29. Kiernan Dewsbury-Hall vừa là người khởi xướng vừa là người kết thúc tình huống solo xuất sắc, vượt qua những pha truy cản hời hợt ở rìa vòng cấm trước khi tung cú sút chân phải đưa bóng vào góc cao, dù thủ môn Senne Lammens đã chạm được tay vào bóng.

Thói quen ghi bàn sớm của Man Utd với 8 lần mở tỷ số trong 11 trận đấu gần đây đã bất ngờ biến mất. Những pha dứt điểm thiếu chính xác của Patrick Dorgu và Amad Diallo chỉ mang tính gợi mở, trước khi Jordan Pickford hóa giải cú sút xa của Bruno Fernandes. Dẫu vậy, bầu không khí trên sân cho thấy người hâm mộ tại Old Trafford không mấy tin tưởng vào khả năng lật ngược thế trận của đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, Ruben Amorim yêu cầu học trò đẩy cao nhịp độ, và Man Utd áp đảo quyền kiểm soát bóng. Nhưng chất lượng ở những pha xử lý cuối cùng vẫn không thay đổi. Ngoài pha cứu thua trước cú sút chìm của Bryan Mbeumo, Pickford hiếm khi phải làm việc cho tới 20 phút cuối. Fernandes gây thất vọng khi bị ngã sau đường chuyền dọn cỗ của Mason Mount, trước khi Joshua Zirkzee buộc Pickford trổ tài xuất sắc để đẩy bóng chệch cột.

Man Utd chơi bế tắc dù được thi đấu hơn người (Ảnh: Getty).

Những nỗ lực muộn màng, bao gồm cú đánh đầu nguy hiểm khác của Zirkzee, là tất cả những gì "Quỷ đỏ" có thể tạo ra. Chuỗi 5 trận bất bại của họ vì thế khép lại đầy thất vọng ngay trên sân nhà. Ở chiều ngược lại, David Moyes có lý do để hài lòng khi hàng thủ Everton chơi kiên cường để bảo vệ lợi thế trong gần như toàn bộ trận đấu, còn Dewsbury-Hall tỏa sáng với pha lập công đẳng cấp.

Đây mới là chiến thắng thứ hai của Everton sau 33 lần làm khách tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh, và cũng là thắng lợi đầu tiên của họ trong các trận đấu diễn ra vào thứ hai (theo giờ địa phương) kể từ năm 2021.

Đội hình thi đấu

Man Utd: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui (Mount, 46), Casemiro (Mainoo, 58), Fernandes, Dorgu (Dalot, 58); Amad, Zirkzee, Mbeumo.

Everton: Pickford, Mykolenko, Keane, Tarkowski, Coleman (O'Brien, 10); Garner, Gueye; Grealish (McNeil, 88), Dewsbury-Hall (Alcaraz, 88), Ndiaye (Beto, 82); Barry (Iroegbunam, 82).