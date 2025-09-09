HLV U23 Yemen thừa nhận thực tế buồn khi đội nhà thua U23 Việt Nam

Đánh bại U23 Yemen, U23 Việt Nam giành vé dự giải U23 châu Á 2026

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Al Sunaini của U23 Yemen chia sẻ: "Đầu tiên, tôi xin chúc mừng U23 Việt Nam đã giành chiến thắng và lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Đây không phải trận đấu dễ dàng đối với chúng tôi bởi U23 Việt Nam là đội mạnh, các bạn đã cải thiện phong độ qua từng trận. Các cầu thủ của chúng tôi thi đấu rất khó khăn, dù có những cơ hội".

HLV Al Sunaini của U23 Yemen đánh giá cao thực lực của U23 Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

"Lẽ ra chúng tôi đã có bàn thắng ở cuối hiệp 1, nhưng U23 Việt Nam đã tận dụng tốt hơn. Tôi hài lòng vì U23 Yemen đã đối đầu với đội bóng hàng đầu châu Á và chúng tôi thất bại. Đó là điều tôi cảm thấy đáng tiếc.

Dù sao tôi cũng hài lòng với màn trình diễn của các học trò, xét trên những gì đang xảy ra tại quê nhà", HLV Al Sunaini buồn bã nhận định.

Trước câu hỏi về trình độ của các cầu thủ U23 Việt Nam, HLV Al Sunaini cho hay: "Tôi nghĩ U23 Việt Nam đã chơi với tinh thần đồng đội cao nên tôi không ấn tượng với bất cứ cá nhân nào. Tôi chỉ ấn tượng với sự đoàn kết và tinh thần thi đấu của đội chủ nhà.

Tôi đánh giá cao đội bóng của ông Kim Sang Sik vì tính tập thể, các cầu thủ chơi gắn bó và đồng đội. Họ không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào".

Nỗi buồn của cầu thủ U23 Yemen sau thất bại trước U23 Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với U23 Yemen ở lượt trận cuối cùng bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2026 với tinh thần thoải mái. Chỉ cần một trận hòa, U23 Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp, nhưng HLV Kim Sang Sik không chủ định cầm hòa đối thủ.

Mặc dù kiểm soát bóng tốt hơn nhưng U23 Việt Nam không thể tiếp cận khung thành đội khách khi hàng thủ U23 Yemen thi đấu chặt chẽ ở hiệp 1. Sang hiệp 2, thầy trò HLV Kim Sang Sik chơi tinh quái hơn và ở phút 70, Thanh Nhàn và Văn Thuận đã phối hợp bật tường để rồi Thanh Nhàn dứt điểm quyết đoán mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bảo vệ được chiến thắng 1-0, U23 Việt Nam đã kết thúc vòng loại với thành tích toàn thắng cả 3 trận và giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đây sẽ là lần thứ 6 liên tiếp U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết giải bóng đá châu lục.