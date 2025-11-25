Nga không chấp nhận đề xuất hòa bình Ukraine của châu Âu

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov (Ảnh: TASS).

Trả lời phỏng vấn của RIA, Trợ lý Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov cho hay Nga đã xem xét bản kế hoạch 28 điểm của Mỹ, mà ông mô tả là xuất phát từ “những hiểu biết đạt được tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump ở Alaska”.

“Không phải toàn bộ, nhưng nhiều điều khoản trong kế hoạch này có vẻ khá chấp nhận được với chúng tôi. Những điều khoản khác cần được hai bên thảo luận chi tiết nhất. Nhưng vấn đề này đến nay vẫn chưa được thảo luận với chúng tôi”, ông nói.

Trong khi đó, ông Ushakov cho hay, hôm 24/11, Moscow đã nắm được đề xuất hòa bình Ukraine sửa đổi của châu Âu, nhưng coi đề xuất này là “hoàn toàn không phù hợp với chúng tôi theo cách mang tính xây dựng”.

Ông nói thêm rằng đang có “một số tín hiệu nhất định” từ phía Mỹ về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa đại diện hai nước để thảo luận về việc giải quyết hòa bình, mặc dù đến nay chưa đạt được thỏa thuận cụ thể nào.

Cùng ngày, trong cuộc trao đổi với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Putin nói rằng, ông coi bản dự thảo đầu tiên của kế hoạch hòa bình do Mỹ xây dựng là một cơ sở có thể dẫn tới “giải pháp hòa bình cuối cùng”.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra kế hoạch hòa bình Ukraine gồm 28 điểm. Tuy nhiên, Kiev và các đối tác châu Âu đã tìm cách viết lại kế hoạch này theo hướng có lợi hơn cho Ukraine và châu Âu.

Theo các nguồn tin truyền thông, sau cuộc hội đàm tại Geneva hôm 23/11, Ukraine và Mỹ đã đạt được thỏa thuận giảm từ 28 điểm xuống 19 điểm.

Ukraine đang tiếp tục điều chỉnh bản đề xuất kế hoạch hòa bình, với mục tiêu giữ lại những điều khoản phù hợp với lợi ích quốc gia và nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp các vấn đề then chốt với các đối tác quốc tế.

Phía Ukraine đề xuất cơ cấu lại bản dự thảo theo từng nhóm chủ đề, loại bỏ các điều khoản liên quan đến tương tác Mỹ - Nga và điều chỉnh một số câu chữ. Những yếu tố phản ánh lợi ích quốc gia của Ukraine được đề nghị giữ nguyên.

Theo ông Oleksandr Bevz, cố vấn của Tổng thống Ukraine và thành viên phái đoàn đàm phán tại Geneva, một số vấn đề không thể hoàn thiện nếu thiếu sự tham gia của các quốc gia châu Âu, đặc biệt là vấn đề sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa. Ông lưu ý rằng phiên bản hiện tại chỉ mang tính tạm thời và sẽ tiếp tục được chỉnh sửa.

Ông Bevz cho biết thêm, nhóm công tác của Ukraine sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột, kể cả trong trường hợp Nga tìm cách bác bỏ những đề xuất đã được Ukraine, Mỹ và các nước châu Âu thống nhất.

Theo ông Bevz, điều khoản ngừng bắn tồn tại trong cả kế hoạch 28 điểm ban đầu của Mỹ lẫn phiên bản đã chỉnh sửa do phía Ukraine chuẩn bị.

Trong các cuộc tham vấn với Mỹ, Kiev nhấn mạnh, lệnh ngừng bắn phải toàn diện và vô điều kiện trên bộ, trên không và trên biển.

“Tôi khẳng định, đối với phía Ukraine, một lệnh ngừng bắn là ưu tiên hàng đầu và phải được thực hiện trước khi diễn ra cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo và trước quá trình thảo luận về thỏa thuận hòa bình cụ thể”, ông Bevz nói.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết bản kế hoạch hòa bình được tinh chỉnh chứa nhiều điều khoản quan trọng và mang tính xây dựng, nhưng văn bản vẫn cần được hoàn thiện trước khi bước sang giai đoạn thảo luận tiếp theo.