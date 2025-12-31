Xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025

Theo kết quả được Ban tổ chức công bố vào chiều 31/12, xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc với 1.272 điểm, đứng ở vị trí tiếp theo là Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 751 điểm), Nguyễn Đình Bắc (bóng đá, 693 điểm), Nguyễn Thị Hương (canoeing, 551 điểm), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 539 điểm), Hoàng Thị Mĩ Tâm (Karate, 332)…

Danh hiệu VĐV tiêu biểu dành cho Trịnh Thu Vinh là hoàn toàn xứng đáng. Trong năm 2025, xạ thủ đoàn Công an Nhân dân giành 1 HCV nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp nam, nữ tại Cúp châu Á 2025; 1 HCĐ giải vô địch châu Á 2025.

Trịnh Thu Vinh có năm thi đấu rất xuất sắc (Ảnh: Mạnh Quân).

Đặc biệt ở đấu trường SEA Games, xạ thủ sinh năm 2000 giành tới 4 HCV, 1 HCB, trong đó có 3 kỷ lục được thiết lập.

Với những thành tích ấn tượng trên, Thu Vinh được nhận vào biên chế ngành Công an. Cô tiếp tục được ngành thể thao đầu tư nhằm hướng tới mục tiêu tranh HCV tại đấu trường Asiad trong năm 2025.

Trong khi đó, ở cuộc bầu chọn HLV tiêu biểu, HLV Kim Sang Sik chiến thắng với số điểm 532, vượt qua các đối thủ Trần Quốc Cường (bắn súng, 283), Nguyễn Hoàng Vũ (bơi, 224)...

Trong năm 2025, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, sau đó cùng đội U23 Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp vô địch Đông Nam Á, giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 và cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33.

Đội U22 Việt Nam giành danh hiệu Đội thể thao tiêu biểu của năm với số điểm vượt trội (1.660), vượt qua các đội tiếp sức nữ 4x400 (điền kinh, 635), đội tuyển cầu mây 4 nữ (560)...

VĐV Vi Thị Hằng (bơi) giành danh hiệu VĐV Người khuyết tật tiêu biểu, trong khi HLV Nguyễn Đăng Viễn (bơi) được bầu chọn là HLV Người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc 2025.