Bà Lâm Thị Phương Thanh làm Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL

Chiều 31/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ.

Theo đó, Thủ tướng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đảng ủy Chính phủ đồng thời chỉ định bà Lâm Thị Phương Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao quyết định bổ nhiệm cho bà Lâm Thị Phương Thanh (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ VH-TT&DL).

Bà Lâm Thị Phương Thanh sinh năm 1967, là Ủy viên Trung ương khóa XII, XIII và có trình độ Thạc sĩ Luật, Cử nhân Lịch sử.

Bà Lâm Thị Phương Thanh từng có thời gian dài giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch hội Sinh viên Việt Nam.

Cuối năm 2011, bà Thanh giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Sau đó, đến đầu năm 2018, bà được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và đảm đương cương vị này trong hơn 3 năm.

Tháng 7/2021, bà Thanh tiếp tục được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, sau đó được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và đảm nhiệm các nhiệm vụ này cho đến nay.