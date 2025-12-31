U23 Việt Nam thua U23 Syria, HLV Kim Sang Sik chấm dứt kỷ lục ấn tượng

Với việc U23 Việt Nam để thua U23 Syria với tỷ số 1-2 trong trận giao hữu chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik đã chấm dứt chuỗi 12 trận toàn thắng trước đó cùng đội tuyển Việt Nam ở cấp độ U22/U23.

Trước đó chiến lược gia người Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận vòng loại, chỉ thủng lưới 2 bàn và ghi 8 bàn thắng, qua đó ghi danh vào vòng chung kết U23 châu Á một cách thuyết phục.

U23 Việt Nam để thua sít sao 1-2 trước U23 Syria ở trận giao hữu diễn ra vào tối 30/12 (Ảnh: VFF).

Tại giải U23 Đông Nam Á 2025, U23 Việt Nam thắng Lào 3-0, Campuchia 2-1, Philippines 2-1, và hạ U23 Indonesia 1-0 ở chung kết để lên ngôi vô địch.

Ở SEA Games 33, U22 Việt Nam thắng U22 Lào 2-1, thắng U22 Malaysia 2-0, đánh bại Philippines 2-0 ở bán kết trước khi thắng kịch tính Thái Lan với tỷ số 3-2 sau 120 phút để lên ngôi vô địch một cách ấn tượng.

Chức vô địch SEA Games 33 giúp HLV Kim Sang Sik hoàn tất bộ sưu tập ba danh hiệu lớn nhất bóng đá Đông Nam Á: AFF Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games chỉ trong năm 2025. Đây là thành tích chưa huấn luyện viên nào làm được trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

Đáng chú ý, trận thua U23 Syria được xem là bài học quý giá để HLV Kim Sang Sik cùng các học trò có sự chuẩn bị tốt nhất tại VCK U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia vào ngày 6/1 tới đây, khi giới chuyên môn nhận định rằng giải đấu tầm cỡ châu lục lần này sẽ là “bài kiểm tra thực sự” đối với HLV Kim Sang Sik.

Nguyên nhân là bởi các danh hiệu mà HLV Kim Sang Sik giành được cùng bóng đá Việt Nam như AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games đều chỉ ở tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Do đó, việc chứng minh năng lực cạnh tranh ở sân chơi châu lục được xem là yêu cầu tất yếu.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2/1 để chính thức bước vào hành trình tại giải U23 châu Á 2026. Tại vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.