Đình Bắc rời sân ở hiệp 1, U23 Việt Nam thua U23 Syria trước giải châu Á

Chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam có trận giao hữu mang tính “tổng duyệt” với U23 Syria vào tối 30/12 (giờ Việt Nam). Cả hai đội đều thống nhất tổ chức đá kín nhằm tránh bị lộ bài trước giải châu lục.

U23 Việt Nam thua U23 Syria ở trận giao hữu nội bộ (Ảnh: VFF).

HLV Kim Sang Sik sử dụng đội hình xuất phát gồm: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Văn Khang, Đình Bắc, Vĩ Hào. Đây là đội hình được đánh giá là mạnh nhất của U23 Việt Nam. Ngoài Vĩ Hào, những cầu thủ còn lại đều rất quen thuộc tham dự đấu trường SEA Games 33.

Trong khi đó, U23 Syria ra sân với đội hình chính gồm Maksim Sarraf, Aland Abdi, Alarjah, Hajja, Alomar, Abdullatif, Dahhan, Hasan Dahhan, Dael, Mhanna, Ahmad. Đội bóng này có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho vòng chung kết châu Á, khi tập huấn tại Qatar được 10 ngày và có một trận giao hữu với U23 Hàn Quốc (thua 0-1).

U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin, tổ chức tấn công có đường nét. Tuy nhiên, khi hiệp 1 mới trôi qua được một nửa thời gian, tiền đạo Đình Bắc phải rời sân. Anh có thể gặp vấn đề về chấn thương, buộc HLV Kim Sang Sik phải thay người.

Văn Khang và các đồng đội thi đấu khá nỗ lực (Ảnh: VFF).

Phút 40, Mahmoud Mohanna mở tỉ số cho U23 Syria. Tới phút 57, Houzan Othman nhân đôi cách biệt cho đoàn quân HLV Jehad Al-Hussain. Điểm mạnh của U23 Syria là lối chơi áp sát, bóng bổng. Họ phát huy được và đã gây ra nhiều khó khăn với hàng phòng ngự U23 Việt Nam.

Sau khi bị dẫn trước 2 bàn, phút 62, HLV Kim Sang Sik thay tới 10 cầu thủ, chỉ giữ lại Văn Thuận. U23 Việt Nam thi đấu rất cố gắng ở những phút còn lại của trận đấu. Phút 87, Lê Phát rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho U23 Việt Nam. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Dù thua nhưng đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thu được nhiều bài học, đặc biệt là khâu tổ chức phòng ngự cũng như các phương án tấn công.

U23 Việt Nam rút ra nhiều bài học từ trận thua U23 Syria (Ảnh: VFF).

Sau trận giao hữu với U23 Syria, ngày 1/1/2026, U23 Việt Nam di chuyển sang Saudi Arabia tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. HLV Kim Sang Sik sẽ loại một cầu thủ để chốt danh sách chính thức với Ban tổ chức.

Ở giải đấu này, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.