Quang Liêm đánh bại Vua cờ Gukesh D, Khương Duy gây ấn tượng

Các ván cuối cùng nội dung cờ chớp thế giới ở bảng nam, nữ của giải đã kết thúc tại Doha (Qatar) vào hôm qua (30/12). Lê Quang Liêm đã xuất sắc giành chiến thắng ở ván đấu cuối cùng trước Vua cờ Gukesh D (Ấn Độ).

Quang Liêm xếp hạng 33 ở giải cờ chớp thế giới (Ảnh: FIDE).

Trong 6 ván cuối, Lê Quang Liêm giành 4 thắng, 2 thua nhưng không kịp lọt vào top 10 kỳ thủ có thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng. Chung cuộc, kỳ thủ số 1 Việt Nam đứng thứ 33 với 12 điểm.

Cũng tại bảng đấu của nam, kỳ thủ trẻ Đầu Khương Duy đạt tổng 11 điểm sau 19 ván và đứng hạng 58 tại giải đấu. Trong 6 ván cuối cùng, kỳ thủ 14 tuổi thắng 3, hòa 1, thua 2.

Dù sao, kết quả này vẫn đáng khen với Khương Duy. Trước giải đấu, vận động viên trẻ tuổi này có hệ số elo là 2.438, xuất phát ở vị trí thứ 171/252 kỳ thủ tham dự. Ở giải đấu này, Khương Duy xuất sắc đánh bại nhiều Đại kiện tướng quốc tế là Lazavik Denis (Belarus, elo 2.617), Vokhidov (Uzbekistan, elo 2.578), Salinas (Chile, elo 2.541), Idani Pouya (Iran, elo 2.568), Jakub (Ba Lan, elo 2.515), Jose Eduardo (Mexico, elo 2.696).

Trong khi đó, Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn thi đấu không thành công khi chỉ có 10,5 điểm sau 19 ván, xếp hạng 86. Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh có 10,5 điểm và đứng hạng 88.

Ở giải đấu năm nay, 4 VĐV Erigaisi Arjun (Ấn Độ), Magnus Carlsen (Na Uy), Caruana Fabiano (Mỹ), Abdusattorov Nodirbek (Uzbekistan) đã giành quyền vào bán kết. Cuối cùng Siêu đại kiện tướng Magnus Carlsen đã vô địch chung cuộc.