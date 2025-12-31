Ronaldo ghi bàn bằng lưng, Al Nassr vẫn đánh rơi chiến thắng

Chuỗi 10 trận thắng liên tiếp của Al Nassr đã chính thức bị chặn đứng trên sân của Al-Ettifaq dù thủ quân Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng hiếm có. Phút 67, khi tỷ số đang là 1-1, cú cứa lòng hiểm hóc của Joao Felix từ khoảng cách 13m đã đưa bóng đập trúng lưng CR7.

Joao Felix tung cú sút trúng lưng Ronaldo đi vào lưới (Ảnh: Al Nassr).

Sự thay đổi hướng đột ngột của trái bóng khiến thủ thành Marek Rodak hoàn toàn bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Ngay sau pha lập công đầy may mắn, siêu sao người Bồ Đào Nha đã thực hiện màn ăn mừng quen thuộc tại góc sân trước khi chỉ tay tri ân người đồng đội Joao Felix.

Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng sức hút của Ronaldo là không thể bàn cãi khi phần lớn khán giả tại sân EGO đã đồng loạt đứng dậy hò reo, tán thưởng bàn thắng của chân sút 40 tuổi.

Đây là bàn thắng thứ 957 trong sự nghiệp vĩ đại của CR7 và là pha lập công thứ 41 của anh tính riêng trong năm 2025. Bàn thắng này cũng đánh dấu chuỗi 9 trận liên tiếp ghi bàn tại Saudi Pro League, thể hiện phong độ khủng khiếp của lão tướng người Bồ Đào Nha.

Dù duy trì mạch ghi bàn, Ronaldo vẫn trải qua một ngày thi đấu thiếu sắc bén khi phung phí tới 5 cơ hội ngon ăn. Các pha dứt điểm của thủ quân Al Nassr đều đi thiếu chính xác, hoặc bị hàng thủ đối phương hóa giải.

Tuy nhiên, nhờ đóng góp chung vào lối chơi, siêu sao 40 tuổi vẫn nhận mức chấm 8,3 điểm, cao thứ ba toàn đội, xếp sau Joao Felix (8,9) và Gabriel (8,4).

Ronaldo trong trận đấu giữa Al Nassr và Al Ettifaq trên sân EGO (Ảnh: Al Nassr).

Trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối đã khiến Al Nassr bị đối thủ bám đuổi Al Taawoun rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 3 điểm. Dù vậy, trên trang cá nhân, Ronaldo vẫn bày tỏ sự lạc quan: "Chúng ta đang đi đúng hướng và biết rõ mục tiêu trong năm 2026".

Đây được xem là thông điệp đanh thép của siêu sao người Bồ Đào Nha trước khi cùng đồng đội bước vào trận "chung kết sớm" với kình địch Al Hilal diễn ra vào ngày 2/1 tới.