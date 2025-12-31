100% dịch vụ công thiết yếu sẽ ứng dụng AI

Dịch vụ công ứng dụng AI, cá nhân hóa với người dân

Ngày 31/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về kết quả hoạt động năm 2025 của ngành KH&CN và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Thông tin về Luật Trí tuệ nhân tạo (Luật AI, số 134/2025/QH15), ông Trần Văn Sơn, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, cho biết đây là một dấu mốc quan trọng mang tính lịch sử.

Họp báo diễn ra vào ngày 31/12, tại Hà Nội (Ảnh: Minh Nhật).

Lần đầu tiên thiết lập một khung pháp lý cho AI theo hướng vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa kiểm soát hiệu quả các rủi ro phát sinh.

Theo ông Sơn, Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận cân bằng, cho phép AI phát triển mạnh mẽ tương tự Nhật Bản, đồng thời đặt ra các yêu cầu an toàn cao hơn mức nền tảng như mô hình của Hàn Quốc.

Luật được xây dựng dựa trên nguyên tắc lấy con người làm trung tâm, khẳng định AI chỉ là công cụ hỗ trợ và không thể thay thế vai trò quyết định của con người.

Nội dung cốt lõi của Luật tập trung vào quản lý AI theo mức độ rủi ro, đồng thời thiết lập các cơ chế giám sát nhằm bảo đảm an toàn, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Bên cạnh đó, Luật cũng chú trọng phát triển hạ tầng dữ liệu, hạ tầng tính toán như Trung tâm tính toán hiệu năng cao quốc gia, cùng các nền tảng dùng chung, qua đó bảo đảm chủ quyền số.

Ông Trần Văn Sơn, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia chia sẻ thông tin về những điểm đáng chú ý của Luật Trí tuệ nhân tạo (Ảnh: Minh Nhật).

Đáng chú ý, Luật Trí tuệ nhân tạo quy định các hoạt động AI được hưởng mức ưu đãi đầu tư cao nhất, tạo điều kiện hình thành các chuỗi cung ứng công nghệ mũi nhọn và thúc đẩy sự ra đời của các doanh nghiệp kỳ lân.

Năm 2026, Bộ KH&CN xác định triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực chuyển đổi số quốc gia, Bộ KH&CN hướng tới đưa xếp hạng Chính phủ điện tử/Chính phủ số và Chỉ số Dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam vào Top 65 thế giới; nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình lên 70%; bảo đảm 100% dịch vụ công thiết yếu ứng dụng AI, 100% cán bộ được đào tạo kỹ năng số cơ bản, 100% bộ, ngành, địa phương đạt cấp độ 3 về quản trị dữ liệu.

Bộ xây dựng Luật Chuyển đổi số, cập nhật Khung kiến trúc số quốc gia, phát triển dịch vụ công trực tuyến cá nhân hóa và trợ lý ảo hỗ trợ người dân, cán bộ, công chức.

Không để tình trạng "luật chờ nghị định"

Kết luận buổi họp báo, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu bước đột phá mạnh mẽ về thể chế của ngành KH&CN, với 10 luật và 23 nghị định được ban hành, cùng gần 70 thông tư được xây dựng, sửa đổi.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu bước đột phá mạnh mẽ về thể chế của ngành KH&CN (Ảnh: Minh Nhật).

Thứ trưởng Phương khẳng định: “Chưa năm nào tất cả các bộ, ngành, địa phương đồng loạt tập trung xây dựng các nền tảng số và cơ sở dữ liệu quốc gia một cách mạnh mẽ như năm nay”.

Liên quan đến các luật mới được ban hành, Thứ trưởng cho biết Bộ KH&CN đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để dự kiến ban hành 16 văn bản quy định chi tiết, nhằm bảo đảm không xảy ra tình trạng “luật chờ nghị định”.

Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng các cẩm nang, tài liệu hướng dẫn công khai, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và áp dụng các quy định pháp luật ngay khi luật có hiệu lực.